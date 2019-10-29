كاتب عُماني يدعو لمقاطعة منتجات الإمارات: المقاطعة لا بد منها طالما أموالهم تذهب لقصف اليمن وإثارة الفتن

دعا الكاتب العُماني البارز عباس المسكري لمقاطعة أسواق الإمارات ومنتجاتها في عُمان أيضا، احتجاجا على سياستها في اليمن التي أدت لخراب ودمار واسع فضلا عن استخدام حكام الإمارات لثرواتهم في نشر الفتن بين الشعوب العربية، حسب قوله.

وشارك “المسكري” في وسم “#مقاطعه_اسواق_الامارات” الذي لقى راوجا واسعا، وكتب في تغريدة رصدتها (وطن):”المقاطعة لابد منها مدام أموالهم تذهب لقصف اليمن وإثارة الفتن في البلاد العربية والإسلامية”

#مقاطعه_اسواق_الامارات

المقاطعة لا بد منها مدام أموالهم تذهب لقصف اليمن وإثارة الفتن في البلاد العربية والإسلامية — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) October 29, 2019

كما نصح الكاتب العُماني مواطنيه بالاتجاه للمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

عليكم بمقاطعتها هناك منتجات عمانية افضل منها — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) October 29, 2019

وكان وسم “#مقاطعه_اسواق_الامارات” قد لاقى رواجا واسعا بين النشطاء على تويتر خاصة في سلطنة عُمان، كنوع من الاحتجاج على سياسات عيال زايد في اليمن ومخططهم التخريبي.

صراحة مستغرب من البعض يوم يسيروا الامارات لشراء المواد والاغراض .

احسن لكم تصرفوا فلوسكم في بلدكم بدل صرفها في اسواق الخارج ويوم ل عن السيارات تقدروا تشتريوهن حتى من امريكا وبالتصدير #مقاطعه_اسواق_الامارات — بن طريف (@abdulla90547808) October 29, 2019

#مقاطعه_اسواق_الامارات فيها الخلاص من العبث الدحلاني — أبّْوّ يٌّحّْيٌّى اٍّلَّبّْحّْرًّاٍّنِّيٌّ 🇴🇲 (@issaomani1974) October 25, 2019

كرمال عيون أهل اليمن #مقاطعه_اسواق_الامارات — صقر الابيض (@almaleehi66) October 29, 2019

وحققت الحملة التي أطلقها نشطاء وصحفيون يمنيون انتشاراً واستجابة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على انتهاكات الإمارات في بلادهم.

تأتي هذه الحملات العفوية ضمن محاولة اليمنيين اتخاذ خطوات شعبية لـ”معاقبة” الإمارات؛ احتجاجاً على الجرائم التي ارتكبتها في بلادهم، ودعمها للانفصاليين في جنوبي البلاد وقتلها لمئات الجنود من الجيش اليمني بغارات جوية.

وسبق أن أعلن صحفيون يمنيون ترك عملهم في وسائل إعلام إماراتية أو ممولة من أبوظبي، بسبب ما وصفوه بـ”الأجندات المشبوهة” للإمارات ضد بلادهم، وسلوكها الداعم للميليشيات الانقلابية، و”غدرها” باليمنيين.

وتشهد مدن يمنية عديدة وعواصم دول غربية مظاهرات غاضبة، تخللها حرق العَلم الإماراتي، ومطالب باعتبارها دولة احتلال لبلادهم وتسعى إلى تقسيمها إلى شمال وجنوب ودعا المتظاهرون الحكومة الشرعية بسرعة طرد القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في بلادهم باعتبارها قوات احتلال.