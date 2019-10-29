قيس سعيد يبدأ رئاسته بـ”زلزال سياسي” في تونس.. أطاح بوزيري الدفاع والخارجية وسلسلة إقالات بالحكومة

في بداية لممارسة مهامه الرئاسية بدأ الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد فترته بقرارات اعتبرت “زلزال سياسي”، حيث قرّرت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامها.

وشمل القرار تكليف وزير العدل كريم الجموسي بمهام وزير الدفاع بالنيابة وتكليف كاتب الدولة للخارجية صبري باش طبجي بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.

وقال بيان رئاسة الحكومة إن قرارات الإعفاء تمت “بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا بأحكام الدستور”.

ووفق البيان تم إعفاء كاتب الدولة (مساعد وزير) للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.

ولم تقدم رئاسة الحكومة التونسية أي أسباب لعملية الإعفاء هذه.