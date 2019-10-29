فيديو مرعب لتأثير اعصار كيار على كورنيش مطرح بسلطنة عمان .. الأمواج هاجمت الناس بشكلٍ مخيف

نشر ناشطون عمانيون بموقع “تويتر” مقاطع مصورة لتأثيرات إعصار “كيار” على كورنيش مطرح، حيث أظهرت اللقطات لحظاتٍ مرعبة لأمواج المد البحري.

ووثقت المشاهد لحظة ارتفاع الموج وغمره لعدد من الأشخاص المتواجدين على الكورنيش.

نتيجة المد البحري بـ الحالة المدارية ارتفاع الأمواج في #مطرح حيث قامت الشرطة تقوم بإغلاق الطريق البحري بـ كورنيش مطرح لتأثره بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر #اعصار_كيار pic.twitter.com/zXrsYnwgo2 — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@SBQ_2) October 29, 2019

وعلى إثر ذلك، أعلنت شرطة عمان السلطانية، غلق الحركة المرورية على طريق ولاية مطرح ( الطريق البحري ) لتأثر المسار بالمياه بفعل ارتفاع مناسيب مياه البحر.

ودعت الشرطة مستخدمي الطريق التوجه عبر طريق العام دراسيت الوادي-الكبير وصولاً إلى البستان.

حالياً،، غلق الحركة المرورية على طريق ولاية مطرح ( الطريق البحري ) لتأثر المسار بالمياه بفعل ارتفاع مناسيب مياه البحر، وعلى مستخدمي الطريق التوجه عبر طريق العام دراسيت الوادي-الكبير وصولاً إلى البستان. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 29, 2019

ومساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الحالة المدارية كيار إلى الدرجة الثانية، ويتوقع حدوث مد لمياه البحر قد يسبب دخولها إلى اليابسة.

تراجع تصنيف الحالة المدارية #كيار إلى الدرجة الثانية، ويتوقع حدوث مد لمياه البحر قد يسبب دخولها إلى اليابسة#عمان_مستعدة pic.twitter.com/AxC9kt0CUy — عُمان مُستعدّة (@nccdoman) October 29, 2019

ويتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة تشكل حالة مدارية أخرى.