أمواج المد البحري في كونيش مطرح
أمواج المد البحري في كونيش مطرح
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فيديو مرعب لتأثير اعصار كيار على كورنيش مطرح بسلطنة عمان .. الأمواج هاجمت الناس بشكلٍ مخيف

كتب وطن
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نشر ناشطون عمانيون بموقع “تويتر” مقاطع مصورة لتأثيرات إعصار “” على كورنيش ، حيث أظهرت اللقطات لحظاتٍ مرعبة لأمواج المد البحري.

ووثقت المشاهد لحظة ارتفاع الموج وغمره لعدد من الأشخاص المتواجدين على الكورنيش.

وعلى إثر ذلك، أعلنت شرطة عمان السلطانية، غلق الحركة المرورية على طريق ولاية مطرح ( الطريق البحري ) لتأثر المسار بالمياه بفعل ارتفاع مناسيب مياه البحر.

ودعت الشرطة مستخدمي الطريق التوجه عبر طريق العام دراسيت الوادي-الكبير وصولاً إلى البستان.

ومساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الحالة المدارية كيار إلى الدرجة الثانية، ويتوقع حدوث مد لمياه البحر قد يسبب دخولها إلى اليابسة.

ويتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة تشكل حالة مدارية أخرى.

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