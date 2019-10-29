فيديو أثار جدلا واسعا.. “شاهد” شيخ عشائر المسعود يتذلل لـ”ابن سلمان” لإطلاق سراح شيخ قبيلة العتيبة

أثار مقطع فيديو متداول لشيخ عشائر المسعود شديد بن جدعان اللغيصم، جدلا واسعا بين السعوديين بعدما ظهر يتذلل للملك سلمان وولي عهده في رسالة صوتية يناشدهما إطلاق سراح شيخ قبيلة العتيبة فيصل بن سلطان، الذي اعتقل قبل أيام بسبب هجومه على نشاطات هيئة الترفيه وانتقاده رئيسها تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ شديد في رسالة صوتية يطالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بالعفو والسماح عن الشيخ فيصل، بأسلوب رأى ناشطون أنه يحمل استجداء وتذلل لا يليق بقبائل العرب.

#فيصل_بن_سلطان_بن_حميد

رسالة لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الامين الامير محمد بن سلمان من شيخ عشائر المسعود الشيخ شديد بن جدعان اللغيصم للإفراج عن المعتقل زيزوم #عتيبة الشيخ #فيصل_بن_سلطان_بن_حميد pic.twitter.com/dvyk2J6os4 — ًشديد بن جدعان اللغيصم (@algism_shamr) October 28, 2019

من جانبه استنكر الناشط السعودي وأحد أبناء قبيلة العتيبة “محمد العتيبي” وساطة شيخ عشائر المسعود التي اعتبرها إهانة لأبناء العتيبة.

وعلق بقوله:”يا بن جدعان الاعيبكم معروفة وحنّا قبيلة عتيبة في غنى عنك وعن وساطتك ولاتحاول تتسلق على الموضوع وتبرز عمرك.”

يا بن جدعان الاعيبكم معروفة



وحنّا قبيلة عتيبة في غنى عنك وعن وساطتك



ولاتحاول تتسلق على الموضوع وتبرز عمرك.



لاتنسى إن عتيبة دولة في وسط دولة

لاتحتاج وساطة أحد ولا منة أحد



وأميرنا ربعه دونه وبيطلع غصب عنك وعن معازيبك



" تذكرها زين غصب "!! https://t.co/ZCFwCCvxOq — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) October 29, 2019

وتابع:”لا تنسى إن عتيبة دولة في وسط دولة لا تحتاج وساطة أحد ولا منة أحد، وأميرنا ربعه دونه وبيطلع غصب عنك وعن معازيبك، تذكرها زين غصب”

وكتب آخر متضامنا مع شيخ قبيلة العتيبة المعتقل بأمر تركي آل الشيخ:”والله افتخر بشيخ العتيبه الي تكلم عن الفساد في وقت سكتوا باقي شيوخ القبايل وين المرجله وين النخوه وين الغيره علئ الحرمات والاعراض ياعتيبي افتخر ان لك شيخ ماهاب السجن ولا احد غير الله عز وجل”

والله افتخر بشيخ العتيبه الي تكلم عن الفساد في وقت سكتوا باقي شيوخ القبايل وين المرجله وين النخوه وين الغيره علئ الحرمات والاعراض ياعتيبي افتخر ان لك شيخ ماهاب السجن ولا احد غير الله عز وجل — ابوجهل (@abujahal1171) October 29, 2019

ودون ثالث معتبرا وساطة الشيخ شديد بن جدعان مجرد (شو إعلامي وحب ظهور):”من يريد التوسّط ….. يتوسّط بدون الإعلان والتشهير في الإعلام”

_ من يريد التوسّط ….. يتوسّط بدون الإعلان والتشهير في الإعلام — خاولي (@rjl_kuwaiti) October 29, 2019

وأكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، قبل يومين أن شيخ قبيلة العتيبة “فيصل بن سلطان بن جهجاه”، الذي اعتقلته سلطات المملكة بسبب اعتراضه على “هيئة الترفيه” ومهاجمته رئيسها تركي آل الشيخ يقبع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله حيث يتعمد آل الشيخ إذلاله.

وقال الحساب في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها (وطن) كاشفا عن ظروف صعبة يعانيها شيخ العتيبة في حبسه: “تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته”.

🔴 عاجل

تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة #فيصل_بن_سلطان_بن_حميد تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته. pic.twitter.com/DDEtoK5u5q — معتقلي الرأي (@m3takl) October 27, 2019

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف الأربعاء الماضي، أن شيخ قبيلة العتيبة دعا إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون “المس بجوهر الدين والثوابت”.

وأوضح الحساب أن “بن جهجاه” أُرغم على حذف تغريداته بعد اعتقاله.