جدل في عمان بسبب زيارة “السفاح” جورج بوش لسوق نزوى .. ماذا قال محلّ حلوى شهير عن الزيارة؟

أثارت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن لسوق نزوى في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، جدلاً بين المغرّدين العُمانيين.

وتداول ناشطون صوراً لزيارة بوش الإبن لسوق نزوى، والتقاط صور جانبه من قبل أصحاب أحد المحلات الشهيرة بتصنيع الحلوى في السلطنة.

واعتبر مغرّدون أن أصحاب محل “السيفي” لصناعة الحلوى العمانية وغيره من المحلات قد أخطأوا بالتقاط صور مع “المجرم” بوش، لكنّهم رأوا أنّهم مجبرين على تقديم البضاعة له “لأن هذا مبدأ استقبال أي زبون”.

#جورج_بوش

أصحاب المحل وغيره من المحلات أخطأوا

بتصويرهم مع هذا"المجرم"

ولكن بتقديم البضاعة مجبرين

لأن هذا مبدأ إستقبال أي زبون

ولا يمكن أن يكون غوغائيين ويطردوه

لنستميح لهم العذر من باب قلة فهمهم

وبوش ليس منظّر لتدمير العراق فقط

بل مستشار لدوله جاره أستأجرته لتدمير الدول العربية pic.twitter.com/Px6IGFe6c5 — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) October 29, 2019

اسودت وجوهكم مع هالابتسامه مع سفاح المسلمين #جورج_بوش pic.twitter.com/v9WtrTKDEL — د. حاتم الوهيبي (@hatemu090372) October 29, 2019

#جورج_بوش

ماهو ضروري شعور الحِزن بالدمعّه

اليوم من زود حِزني ما عرفت ابكي



يا اسفاه يا نزوي …!!! pic.twitter.com/L1LeqtvO74 — ‏❥ ..‏﮼سليمـٰـان،الــــجساسـٰي ‏✿ (@SAljasassi) October 29, 2019

ونشر حساب “السيفي” لصناعة الحلوى العمانية عبر تويتر توضيحاً بعد الضجة التي تلت زيارة جورج بوش الابن للمحل.

وجاء في البيان أن المعرض الكائن في ولاية نزوى يستقبل وفوداً سياحية كثيرة على مدار الساعة ومن مختلف الطوائف سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

كما أن المعرض يستقبل ضيوف السلطنة من سفراء ورؤساء ومسؤولين على اختلاف مناصبهم ومكانتهم وغالباً ما تكون هذه الزيارات دون موعدٍ مسبق وذلك لشهرة نزوى وما لها من حضارة وتاريخ.

واضاف البيان أن “الضيف” قام بزيارة عدد من المحلات ضمن جولته في سوق نزوى ومن ضمنها محل “السيفي” المعروف لدى الجميع.

وقال البيان: “الضيف يبقى ضيفاً فلا نستطيع ان نطرد الضيوف او نتعدى عليهم فهذا ليس من شيمنا ولا يمليه علينا ديننا”.

واكد البيان انه تلقى جميع الاراء بصدر رحب .

وذكّر المغرّدون بجرائم جورج بوش في العراق التي دمّرها وقتل وأصاب عشرات الالاف من سكانها.

قسما باالله ان هذا المجرم ومافعلة ف العراق والمسلمين والكذب وقتل الاطفال والنساء والدمار الذي خلفة ملاينن القتلي والمشردين يجب تقديمة على انه مجرم حرب .

استحي من اطفال العراق والمسلمين ان تاخذ معة صورة

احترم اطفالك عندما يكبرون ويسالوك لماذا صورتك مع هذا المجرم#جورج_بوش — ALSHIBLI (@sniper_922) October 29, 2019

عن أي مجرم نتحدث ؟! هل ننسى دمار العراق العظيم على يديه؟ هل ننسى سجن أبوغريب وفضاعته؟ هل ننسى أطفال العراق الذين ماتوا بسببه ؟ هل ننسى حرب العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل والتي لم نجد لها أي أثر إلى اليوم؟! بإختصار عُمان لاتتشرف بالمجرمين أمثال #جورج_بوش pic.twitter.com/XgeTwMQt4M — Emad Alhatrushi (@EmadAlhatrushi) October 29, 2019

استغرب احتفاء بعض الاخوة العمانيين بزيارة المجرم #جورج_بوش الذي دمر #العراق ونكل بشعبه واعاده لعصور الظلام هذا المجرم لا يستحق غير حذاء منتظر الزيدي pic.twitter.com/IIHjwznrKG — ممدوح الرواس (@Mamdoo7Alrawas) October 29, 2019

بعضُ الكرم ذٌل وخزي وعار وهوان …

نحن لا ننسى ماذا فعلوا بالعراق من ذبح وسفك الدماء وهتك للأغراض!



ما أحره من هوان وما أبهاه خنوع…

هذا ليس كرمًا – أبدًا-#جورج_بوش pic.twitter.com/oM3DOU2yjr — هيثم الحراصي (@alharrasi_98_) October 29, 2019