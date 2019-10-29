بعد اعتقال شيخ قبيلة العتيبة.. “شاهد” تركي آل الشيخ يهدد سعوديا ويتوعده بالاعتقال بسبب هذا الفيديو

عبر سعوديون بمواقع التواصل عن غضبهم من تسلط رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، على رقاب السعوديين والتنكيل بمن يعارضه مستغلا صلاحياته حيث توعد “آل الشيخ” الذي أمر باعتقال شيخ قبيلة العتيبة قبل أيام، من جديد أحد الأشخاص، بعد انتشار مقطع مصور له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعاليات “موسم الرياض”.

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يداعب موظف بـ”موسم الرياض”، متنكرا في صورة بهلوان، ما تسبب في وقوعه بعد اختلال توازنه.

عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي … هذا نموذج … وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه👍 pic.twitter.com/LlhZPEsoWE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وشارك “آل الشيخ” المقطع المصور، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وغرد معه: “عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي … هذا نموذج … وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه”.

وأثارت تغريدة آل الشيخ غضبا واسعا بين السعوديين، الذين رأوا أن ما فعله هذا المواطن لا يستحق كل هذا مستنكرين جبروت آل الشيخ وتسلطه على الشعب.

انا كنت حاضره الموقف واتوقع كان مايقصد ابد واعتذر وساعده عشان يوقف وفي البدايه كانت مزح من الطرفين pic.twitter.com/jgcMYhz8On — 🇸🇦تهاني سليمان الربيعان🇸🇦 (@ToOoOty3) October 28, 2019

تأسفتم على هذا الفعل، وتوعدتم فاعله بالعقاب، وحُقَّ لكم ذلك

وفي المقابل لم تتأسفوا على المنكرات والمعاصي من اختلاط وغناء محرم في كل محفل من المحافل.

ولكن ماأحلم الله على عباده، فخيره إليهم نازل، وشرهم إليه صاعد.



اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك رداً جميلاً. — منتقى التغريدات (@Abdulrhman1713) October 28, 2019

و”موسم الرياض”، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وكان حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، أكد أن شيخ قبيلة العتيبة “فيصل بن سلطان بن جهجاه”، الذي اعتقلته سلطات المملكة بسبب اعتراضه على “هيئة الترفيه” ومهاجمته رئيسها تركي آل الشيخ يقبع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله حيث يتعمد آل الشيخ إذلاله.

وقال الحساب في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها (وطن) قبل يومين كاشفا عن ظروف صعبة يعانيها شيخ العتيبة في حبسه: “تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف الأربعاء الماضي، أن شيخ قبيلة العتيبة دعا إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون “المس بجوهر الدين والثوابت”.

وأوضح الحساب أن “بن جهجاه” أُرغم على حذف تغريداته بعد اعتقاله.

ولاحقا، ناشد الناشط السعودي “محمد العتيبي” قبيلته للتحرك من أجل أميرهم، ونشر “العتيبي” مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على “تويتر” معلقا عليه بالقول: “عيب علينا نفتخر بعتيبه وابن حميد في السجن، إن ما فزعنا وافتكيناه بتقعد لنا مسبة! للصالح والطالح”.

وقبيلة “العتيبة” من أكثر قبائل نجد عددا، وأوسعها بلادا، وأصولهم عدنانية من قيس عيلان من هوازن، وأكثر فروعها تسكن الحجاز وسفوحه الشرقية، وانحدارها إلى نجد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري.

وجاء اعتقال الشيخ، ضمن 6 توقيفات من قبل السلطات السعودية، خلال الأسبوع الماضي، على خلفية انتقادات وجهوها لـ”هيئة الترفيه”.