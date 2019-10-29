ضربة جديدة قاصمة بعد مقتل البغدادي.. ترامب يعلن تفاصيل عملية جديدة ضد داعش في تغريدة على تويتر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر مقتل الخليفة الأول لزعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي على أيدي القوات الخاصة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”لقد أبلغوني للتو، أن قواتنا قامت بتصفية الخليفة الأول للبغدادي”.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

وأضاف: “على الأرجح كان سيحتل المركز الأول”.

ولم يحدد ترامب، “الشخص الذي كان يشير إليه”، لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم “داعش”، وقيادي في التنظيم.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده نفذت “غارة جريئة” في شمال غربي سوريا، لتصفية البغدادي بـ”مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين”، مفيدا بأن زعيم “داعش” انتحر خلال محاولة فراره من العملية في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.