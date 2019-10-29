شاهد| “إخلاء جزيرة مصيرة” في سلطنة عمان بسبب إعصار كيار .. “وطن” تكشف الحقيقة

تداول مغرّدون بموقع “تويتر” أنباءً عن بدء إخلاء جزيرة مصيرة في سلطنة عمان صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب التأثيرات غير المباشرة لـ”إعصار كيار”.

وأرفق مغردون تلك الأنباء بصور زعموا أنها لأهالي الجزيرة وهم يغادرونها، وفيديوهاتٍ ادعوا أنّها لإطلاق صافرات الإنذار .

عمليات الإخلاء الجوي تتم الان بجزيرة مصيرة #كيار pic.twitter.com/Za3ZFPGc1r — سلمان حمد خميس الفارسي (@s_h_alfarsi) October 29, 2019

بالنسبة لجزيرة مصيرة هناك شائعات وكذب بأن هناك إخلاء واطلاق صفارات انذار وو….

بالنسبة للإخلاء ليس هناك إخلاء رسمي بل توجد 3 طائرات لنقل السكان الراغبين في الخروج من مصيرة لتعذر تحرك العبارات في هذه الأجواء يعني إختيااااااري أما الإنذار فنحن لم نسمع أي صفارات#اعصار_كيار pic.twitter.com/ws2W3L2Jfr — M.alfarsi….🇴🇲 (@koooos83) October 29, 2019

من جانبها نفت شرطة عمان السلطانيّة أي إخلاء (رسمي) من جزيرة مصيرة بسبب التأثيرات غير المباشرة للإعصار.

وذكر سعيد بن محمد بن هلال الحرسوسي نائب والي مصيرة أن الأوضاع في جزيرة مصيرة مستقرة وأن بعض ألاهالي أرادوا إخلاء منازلهم هذه الفترة خوفا وتجنبا لما سيلحقهم من تأثيرات للحالية المدراية كيار بالرغم من عدم ورود أية تنبيهات أو تحديزات من الجهات المعنية لإخلاء منازلهم.

وأشار إلى تعطل الحركة الملاحية للعبارات نظرا لشدة الرياح وارتفاع الأمواج .حسبما قال لبرنامج “صباح الوصال” على إذاعة “الوصال” المحلية.

وأعلنت الأرصاد الجوية العمانية صباح الثلاثاء، مستجدات الحالة المدارية “كيار”.

وذكرت انّه تراجع تصنيف الإعصار المداري الى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويبعد مركزه عن “رأس مدركة” حوالي ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة ليبدأ لاحقا بالإنحراف بإتجاة الجنوب الغربي.

وقدّرت سرعة الرياح السطحية حول مركز الإعصار المداري كيار من الدرجة الثالثة (105-112) عقدة.

وعن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار، فذكرت الأرصاد العمانية:

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة .

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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