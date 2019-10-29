“المناصب بتروح وتيجي”..”شاهد” لحظة إعلان سعد الحريري استقالته وهذا ما قاله عن “الطريق المسدود”

في خطوة متوقعة منذ عدة أيام أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في ظل استمرار المظاهرات الشعبية التي تدخل يومها الثالث عشر.

وقال “الحريري” في كلمة له أذاعها التلفزيون اللبناني: “منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

#الحريري في خطاب استقالته: وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة pic.twitter.com/1x8N9yrwZi — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 29, 2019

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير”.

وكانت مصادر مقربة من الحريري قد رجحت أن يقدم رئيس الحكومة استقالته إذا لم تقدم القوى السياسية تنازلات تسمح له بإجراء تغيير وزاري جدي يمكّنه من تنفيذ ورقته الإصلاحية.

في غضون ذلك تستمر لليوم الثالث عشر على التوالي الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة.

وقطع محتجون طرقا رئيسية صباح اليوم في عدد من المناطق، ولا سيما تلك التي تربط بيروت بمحافظتي الشمال والجنوب، حسبما أفاد مراسل الجزيرة.

وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان اليوم بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي جل الديب وجسر الرينغ والصيفي والشفرولية وساحة ساسين.

وأوضحت أن الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي صور وصيدا وتقاطع إيليا والجية مفرق برجا وخلدة.

كما قطعت الطرقات ضمن نطاق مدينة طرابلس (شمال) باتجاه ساحة النور ومستديرة السلام وجسر البالما والبحصاص والمنية وشكا والبترون.

في هذه الأثناء اقتحم عدد من الشبان ساحة الشهداء وسط بيروت، وعمدوا إلى هدم الخيام التي وضعها المعتصمون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأفاد شهود عيان بأن بعض الشبان المقتحمين أحرقوا بعض الخيام، وأن القوى الأمنية حاولت التدخل لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء دون جدوى.

وشهدت بيروت وطرابلس وصيدا ومدن أخرى اعتصامات أمس الاثنين للمطالبة باستقالة الحكومة.