“شاهد” الفنانة السورية الذي جرى التحرش بها إنجي خوري تخشى اغتيالها على طريقة تارة فارس!

أعربت الفنانة السورية المثيرة للجدل والمقيمة في لبنان إنجي خوري، عن تخوفها من تعرضها لعملية اغتيال كما حدث مع ملكة جمال العراق تارة فارس في بغداد العام الماضي.

وأصبحت “خوري” معروفة بصورها وفيديوهاتها الفاضحة والإباحية وزادت شهرتها عقب ظهورها في تظاهرات لبنان والتحرش بها، إضافة الى خلافها مع الفنانة اللبنانية قمر التي اتهمتها بخطفها مع الفنان اللبناني آدم.

ونشرت إنجي عدة فيديوهات توجه فيها شتائم لقمر، كما عتبت على آدم، وقالت انها تعرف عائلته وتحترمها، حتى انها كشفت ان آدم طلب يدها من أمها في السابق، الا انها رفضته لأنها كانت صغيرة ورأت انه أكبر منها سناً بكثير.

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وتوقعت الفنانة السورية المقيمة في لبنان أن تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».