اعصار كيار
اعصار كيار
حياتنا

مغرّد سعودي يتمنى أن يدمّر اعصار كيار سلطنة عمان”لوقوفها” مع قطر .. هكذا ردّ عليه عُمانيون

كتب وطن
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أبدى مغرّد سعودي شماته بالشعب العُماني متمنياً ان “يدمرهم” بسبب ما اعتبره وقوفهم الى جانب دولة في الازمة الخليجية المستمرة.

 

واستنكر مغرّدون عُمانيون التغريدة الخبيثة للمغرد السعودي، معتبرين أنّه “ذبابة دحلانية” تريد ايقاع الفتنة بين الشعبين.

 

 

https://twitter.com/rp_st2/status/1189083381365129216

وأعلنت الأرصاد الجوية العمانية صباح الثلاثاء، مستجدات الحالة المدارية “”.

وذكرت انّه تراجع تصنيف الإعصار المداري الى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويبعد مركزه عن “رأس مدركة” حوالي ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة ليبدأ لاحقا بالإنحراف بإتجاة الجنوب الغربي.

وقدّرت سرعة الرياح السطحية حول مركز الإعصار المداري كيار من الدرجة الثالثة (105-112) عقدة.

وعن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار، فذكرت الأرصاد العمانية:

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة .

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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