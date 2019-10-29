مغرّد سعودي يتمنى أن يدمّر اعصار كيار سلطنة عمان”لوقوفها” مع قطر .. هكذا ردّ عليه عُمانيون

أبدى مغرّد سعودي شماته بالشعب العُماني متمنياً ان “يدمرهم” اعصار كيار بسبب ما اعتبره وقوفهم الى جانب دولة قطر في الازمة الخليجية المستمرة.

واستنكر مغرّدون عُمانيون التغريدة الخبيثة للمغرد السعودي، معتبرين أنّه “ذبابة دحلانية” تريد ايقاع الفتنة بين الشعبين.

اكبر مشكله في وقتنا الحالي طفل معه هاتف جد عقول خاويه وبذاءة لسان ووقاحه وقلة ادب وتربيه #اعصار_كيار pic.twitter.com/WpgUfayvyX — fawaz (@albusafi3) October 29, 2019

https://twitter.com/rp_st2/status/1189083381365129216

الله يحفظ بلادنا من كل شر وخلي هذا الطفل يتكلم ما يهمنا اصلا اهم شي عماننا الحبيبه وشعبها — ❤️❤️❤️❤️❤️ (@Looody68109912) October 29, 2019

الحمد لله الذي نزهنا عن هؤلاء — Ammm (@abo4mohmmed) October 29, 2019

ربي يحفظكم ويرعاكم ويجعل يمر بكل سلام وخير ، ولا عليكم من صغار العقول ففكرهم وعقولهم محدوده — عز الزهرآني ٰ 🦅 (@abdul7azizz) October 29, 2019

#اعصار_كيار ،،، لا يا رائد مو جذي انت فاهم السياسة غلط ،،،،،، شو يستاهلون ،،، بالعكس اللهم أحفظ الشعب العماني الشقيق وأحفظهم من اي مكروه ،،، شو هالكلام كلام أطفال ، يستاهلون الدمار يقول ،،،،، pic.twitter.com/aDm32L8Ar2 — X-man 🇦🇪 (@Bureem1010X) October 29, 2019

وأعلنت الأرصاد الجوية العمانية صباح الثلاثاء، مستجدات الحالة المدارية “كيار”.

وذكرت انّه تراجع تصنيف الإعصار المداري الى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويبعد مركزه عن “رأس مدركة” حوالي ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة ليبدأ لاحقا بالإنحراف بإتجاة الجنوب الغربي.

وقدّرت سرعة الرياح السطحية حول مركز الإعصار المداري كيار من الدرجة الثالثة (105-112) عقدة.

وعن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار، فذكرت الأرصاد العمانية:

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة .

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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