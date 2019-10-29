شاهد| ماذا فعل “اعصار كيار” في سلطنة عمان.. وكيف سيتطور خلال الساعات المقبلة؟

أعلنت الأرصاد الجوية العمانية صباح الثلاثاء، مستجدات الحالة المدارية “كيار”.



وذكرت انّه تراجع تصنيف الإعصار المداري الى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويبعد مركزه عن “رأس مدركة” حوالي ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة ليبدأ لاحقا بالإنحراف بإتجاة الجنوب الغربي.

مستجدات الحالة المدارية #كيار :

تراجع تصنيف الإعصار المداري الى الدرجة الثالثة حسب آخر قراءات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر ويبعد مركزه عن "رأس مدركة" حوالي ٦٠٠ كلم وتستمر حركته غرب/شمال غرب خلال ٣٦ ساعة القادمة ليبدأ لاحقا بالإنحراف بإتجاة الجنوب الغربي #Kyarr — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 29, 2019

وقدّرت سرعة الرياح السطحية حول مركز الإعصار المداري كيار من الدرجة الثالثة (105-112) عقدة.

يتبع…….

تقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز الإعصار المداري #كيار من الدرجة الثالثة (105-112) عقدة — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 29, 2019

وعن التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري كيار، فذكرت الأرصاد العمانية:

١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة .

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر.

٤- امتداد مياه البحر على المناطق المنخفضة الساحلية تزامنا مع المد العالي

٥-انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي ستؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري #كيار :



١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 29, 2019

التأثيرات غير المباشرة المتوقعة من الإعصار المداري #كيار :



١- تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان

٢- هبوب رياح نشطة تتراوح ما بين ٢٥ الى ٤٠ عقدة

٣- ارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب (٦-٨) متر ، بحر عمان (٣-٣٫٥)متر — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 29, 2019

ونشر مغرّدون بموقع “تويتر” مشاهد مصوّرة لتأثيرات “كيار” على بعض مناطق السلطنة.

شاهد تهدم جدران أحد المنازل بالقرب من الشاطئ نتيجة المد البحري في منطقة رأس الحد صباح اليوم

#اعصار_كيار pic.twitter.com/MJ4kIziPW0 — مريم (@marryoma1) October 29, 2019

شباب نيابة رأس الحد يتجولون بالقارب في وسط المنازل #اعصار_كيار pic.twitter.com/kx9sLcj3ja — محمد الحربي (@M______alharbi) October 29, 2019

شاهد خطورة تقدم أمواج البحر بشكل كبير ومفاجئ في ساحل ولاية #قريات مساء اليوم من تأثيرات الغير مباشرة للاعصار المداري #كيار #اعصار_كيار #kyarr pic.twitter.com/PxYdwBvHTz — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) October 28, 2019