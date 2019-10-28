هذا ما قالته بسمة الكيومي التي شغلت العُمانيين طيلة الفترة السابقة في أول تعليق لها عقب خسارتها بانتخابات الشورى

علقت المرشحة العُمانية لانتخابات مجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي، والتي شغل اسمها العُمانيين طيلة الفترة السابقة على خسارتها السباق الانتخابي، في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا.

وأفادت نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى، بفوز مالك بن هلال اليحمدي وعزيز بن سالم الحسني في ولاية بوشر التي كانت تنافس عليها الكيومي.

وقالت بسمة تعليقا على خسارتها في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”شكراً جزيلاً لمحبتكم وكرمكم شكراً لكل من صوت وآمن ووثق.”

شكراً جزيلاً لمحبتكم وكرمكم.



شكراً لكل من صوت وآمن ووثق.



وتهنئتي الحارة لسعادة مالك اليحمدي، وسعادة عزيز الحسني، وكلي ثقة بأنهما سيضعان عمان نصب أعينهما في الأربع سنوات القادمة.



ثقتي أيضاً في الشباب، بعزمكم ووعيكم سنصل #لعمان_التي_تريد — بسمة مبارك (@BasmaMubarak) October 28, 2019

وهنأت العضوين الفائزين:”تهنئتي الحارة لسعادة مالك اليحمدي، وسعادة عزيز الحسني، وكلي ثقة بأنهما سيضعان عمان نصب أعينهما في الأربع سنوات القادمة.”

واختتمت الكيومي تغريدتها بالقول:”ثقتي أيضاً في الشباب، بعزمكم ووعيكم سنصل”

وزادت شهرة بسمة الكيومي في سلطنة عمان أوائل الشهر الجاري عندما تم تداول مقاطع فيديو تظهر عملية الاعتداء عليها من قبل بعض المواطنين في ولاية بوشر أثناء عقدها لقاء انتخابي، ما تسبب في حملة تضامن واسعة معها واستنكار لما صدر بحقها من قبل المعتدين.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء ⁧‫مجلس الشورى صباح اليوم،⁩ عن أسماء الفائزين لعضوية المجلس للفترة التاسعة.

فعن ولاية مسقط فاز المرشح علي بن سالم بن علي الجابري وعن ولاية مطرح سعيد بن سالم بن محمد الوهيبي وطاهره بنت عبدالخالق بن علي اللواتية.

وعن ولاية العامرات فاز مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي ومحمد بن رمضان بن قاسم البلوشي وعن ولاية قريات سالم بن صالح بن سالم السيابي وحارث بن شماس بن حمود البطاشي.

وفاز عن ولاية ثمريت سعيد بن مسلم بن سعيد سمحان الكثيري وعن ولاية المزيونة أحمد بن سعيد بن حسن زعبنوت وعن ولاية مقشن مسلم بن سعيد بن أحمد الحمر وعن ولاية شليم وجزر الحلانيات سعيد بن جمعان بن مسلم عموش المهري وعن ولاية سدح عبدالله بن علي بن عبدالله العمري.

وعن ولاية خصب فاز عبدالله بن حسن بن علي الكمزاري وعن ولاية بخاء عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل مالك وعن ولاية دبا محمد بن علي بن محمد الشحي.

وعن ولاية مدحاء خالد بن أحمد بن سعيد السعدي.

وفاز عن ولاية المضيبي ناصر بن سلطان بن محمد الحبسي و حمدون بن حمود بن غنيم الفزاري.

وعن ولاية البريمي فاز أحمد بن فارس بن سالم العزاني وراشد بن أحمد بن راشد الشامسي وعن ولاية محضة سالم بن علي بن سالم الكعبي.

وعن ولاية السنينة حمدان بن علي بن راشد المنعي.