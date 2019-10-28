“شاهد” مدائن صالح التي حرم شيوخ الوهابية دخولها أصبحت مرقصاً.. مدونة روسية تستعرض مفاتنها على تلالها

أثار فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للمدونة الروسية الشهيرة ناتالي، برفقة زوجها المصور مراد عثمان الذي يعتبر من أشهر مصوري الأماكن السياحية في العالم وصاحب مشروع “سافر معي إلى”، وهي ترقص في مدائن صالح، موطن قوم ثمود الذي نهانا رسول الله عن الإقامة فيها أو شرب الماء من آبارها لأنها مدينة تعرضت لعذاب الله.

وقدّم الزوجان ناتالي ومراد عثمان اللذان يُعتبران من أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال السياحة والسفر مقطع فيديو لبداية زيارتهم لموقع مدائن صالح بطريقة مبهرة وعلى أنغام أغنية تركية، وذلك ضمن الترويج لبرامج الترفيه الذي يقوم بها تركي آل الشيخ في محاولة منه لتحسين صورة السعودية.

الزوجان الشهيران الرحاله MURAD OSMANN

رحلتهما الاخيره في مدائن صالح بالسعوديه 😍 pic.twitter.com/FFxibCMFxH — نوره الطريفي ♀∇٣١ (@Norafaisl) October 2, 2019

ولمن لا يعلم ما هي مدائن صالح، التي كانت تعرف قديماً بمدينة الحِجْر، هي موقع أثري يقع في إقليم الحجاز في شبه الجزيرة العربية، شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديداً في محافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

يحتل المكان موقعاً إستراتيجياً على الطريق الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر، كما أن للمكان شهرته التاريخية التي استمدّها من موقعه على طريق التجارة القديم الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية والشام، والحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة المنورة وتبوك.

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ورد ذكر الحجر في القرآن على أنها موطن قوم ثمود، الذين استجابوا لدعوة نبي الله صالح، ثم ارتدُّوا عن دينهم وعقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية فأهلكهم بالصيحة.

وعن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله وهو بالحِجْر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

وفي بعض الروايات «أن النبي محمد لما مَرَّ بمنازلهم قنع رأسه، وأسرع راحلته، ونهى عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باكين». وفي رواية: «فإن لم تبكوا فتباكوا، خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

ووفقا للفتوى المنشورة والصادرة عن هيئة كبار العلماء فإنها ترى حرمة الإقامة في مدائن صالح، فضلا عن إقامة حفلات فيها.

وبحسب الفتوى المرفقة، فقد رأى بعض العلماء جواز دخول مدائن صالح لمدة قصيرة من اجل الاتعاظ فقط مما جرى لأهل هذه المدائن.

وكانت فتاوى عديدة لعدد من كبار هيئة العلماء بالسعودية، قد استدلت بحرمة المرور والإقامة في مدائن صالح بما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر

قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه ، وأسرع السير حتى أجاز الوادي وأخرج أيضا بسنده ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثلما أصابهم .

وكان ناشطون قد عبروا عن غضبهم لإقامة حفل لعدد من المطربين اللبنانيين وعلى رأسهم ماجدة الرومي ضمن فعالية مهرجان “شتاء طنطورة”، الواقعة ضمن محافظة المدينة المنورة.