ضمن ترفيه ابن سلمان أم ماذا؟.. “شاهد” لحوم الحمير تباع في السعودية وتصيب السعوديين بـ”الصدمة”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم، أظهر ضبط لحوم الحمير بأحد محلات بيع اللحوم الشهيرة في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة لضعف الرقابة على الأسوق بما يضر بالمواطن وصحته.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عملية ضبط كمية من لحوم الحمير داخل ملحمة تحمل اسم (الخير والبركة).

اااااخ يابطني 😂😂😂🤦‍♂️

ااااخ ياراسي 😂😂😂🤦‍♂️

لحم حمير في السعووووووديه😂😂😂

صدق منصور النقيدان والله 😂😂😂😂

يوم قال يسهل استحمار المواطن السعودي😂 pic.twitter.com/7YD6Vpqq3m — بوغانم (@hassanalishaq73) October 28, 2019

وظهر أفراد الأمن وهم يصادرون اللحوم وينقلونها من المحل إلى سيارة الوزارة في مشهد صادم أثار جدلا واسعا.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذا المقطع أو زمن تصويره، إلا أن ناشطون أكدوا أن هذه ليست الواقعة الأولى لنفس المحل وسبق أن ضبط متلبسا قبل ذلك وأنه اعتاد على الفساد وهناك من يحميه.

شكله مش أول مرة وشكله اعتاد ع الفساد وهناك من يحميه

هنا مقطع ثاني من 2016 في مخالفة نقل لحوم لنفس الملحمة بدون برادات

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لاحظ نفس الديكور والواجهة في التوقيت 0:30https://t.co/dehKFuH4LO — Mohamad Z. Attia (@MohamadZAttia) October 28, 2019

كل شي صار غير مستبعد في المهلكة. — Mohammed Al Khalaf. (@Mohd7034) October 28, 2019

وتعاني الأسواق السعودية بحسب مواطنين من ضعف عمليات الرقابة، بما يسمح بانتشار عملية النصب وتجرأ بعض التجار في كافة الأنشطة على غش وتسويق المنتجات الفاسدة.