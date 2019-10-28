ضمن ترفيه ابن سلمان أم ماذا؟.. “شاهد” لحوم الحمير تباع في السعودية وتصيب السعوديين بـ”الصدمة”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم، أظهر ضبط لحوم الحمير بأحد محلات بيع اللحوم الشهيرة في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة لضعف الرقابة على الأسوق بما يضر بالمواطن وصحته.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عملية ضبط كمية من لحوم الحمير داخل ملحمة تحمل اسم (الخير والبركة).
وظهر أفراد الأمن وهم يصادرون اللحوم وينقلونها من المحل إلى سيارة الوزارة في مشهد صادم أثار جدلا واسعا.
ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذا المقطع أو زمن تصويره، إلا أن ناشطون أكدوا أن هذه ليست الواقعة الأولى لنفس المحل وسبق أن ضبط متلبسا قبل ذلك وأنه اعتاد على الفساد وهناك من يحميه.
وتعاني الأسواق السعودية بحسب مواطنين من ضعف عمليات الرقابة، بما يسمح بانتشار عملية النصب وتجرأ بعض التجار في كافة الأنشطة على غش وتسويق المنتجات الفاسدة.