في مصر .. تزوجها وهي حامل من عشيقها وصُدم بعد 4 أشهر من ليلة دخلته بما حدث!

شهدت إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية في مصر واقعة صادمة بين عريس وعروسها بعد زواجهما بـ4 أشهر.

واكتشف الزوج خلال فترة سفره للعمل بأحد مصانع الرخام بمدينة شرم الشيخ، قيام زوجته بإنجاب طفل رضيع بشكل مفاجئ عقب مضي 4 شهور و12 يوماً من زواجهما، وشروعها في قيده باسمه خلال فترة سفره وعمله بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار العريس إلى أنه فوجىء باستخراج زوجته لشهادة ميلاد للطفل بتاريخ 18 مارس لسنة 2019، مما يؤكد خيانتها له، وإنجابها لطفل خلال مدة زواج لا تزيد عن 4 أشهر مما يستحيل أن يكون الطفل نجله، مضيفا: “حسبي الله ونعم الوكيل في زوجتي اللى غدرت بيا ” .

كما بين أنه لجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال إثبات نسب الطفل.بحسب صحيفة “الوطن”

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي للإطلاع على قسيمة الزواج، ومطابقة صحة شهادة ميلاد الطفل الرضيع وتحديد هوية نسبه.