فتاة تعتدي على شاب - تعبيرية
فتاة تعتدي على شاب - تعبيرية
حياتنا

في الكويت “حدث العكس”.. فتاة تلاحق شاباً في الشارع وتقوم بعمل فاضح له!!

كتب وطن
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طلب شاب في تسجيل قضية ضد لا يعرفها متهماً إياها بملاحقته في الشارع وعمل حركة مخلة بالآداب له.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد توجه الشاب إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضد فتاة لا يعرفها، وذكر في شكواه أنه اختلف معها على أولوية المرور، ولكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.

وقال مصدر أمني إن الشاكي قدم بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجار استدعاؤها للتحقيق.

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