صحفي عُماني شهير: ما حدث بانتخابات الشورى يجب أن لا يمر مرور الكرام ومحاسبة الشركة المكلفة على أقل تقدير

أشاد الصحافي العُماني البارز المختار الهنائي بالعملية الانتخابية لمجس الشورى أمس وحرص المسؤولين على خروجها بهذه الصورة المشرفة، لكنه استنكر في نفس الوقت حالة البطيء التي شهدتها اللجان أمس بسبب التصويت الإلكتروني وضعف مشغل الإنترنت ما ترتب عليه تأخر ظهور النتيجة لوقت متأخر جدا من ليلة أمس.

وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) دونها قبل ظهور النتيجة:”بما غالبية العمانيين الآن أمام شاشات هواتفهم لترقب شيء قد يقضي على هذا الانتظار القاتل.. والخلل الفني قد يتجاوز الخلل البشري”

ربما غالبية العمانيين الآن أمام شاشات هواتفهم لترقب شيء قد يقضي على هذا الانتظار القاتل.. والخلل الفني قد يتجاوز الخلل البشري، ولكن يجب أن لا يمر الموضوع مرور الكرام ومحاسبة الشركة المكلفة على أقل تقدير. #سهرانين_يا_شورى — المختار الهنائي (@MuktarOman) October 27, 2019

وتابع مطالبا بمحاسبة الشركة المسؤولة:”ولكن يجب أن لا يمر الموضوع مرور الكرام ومحاسبة الشركة المكلفة على أقل تقدير.”

من جانبها قالت لجنة ⁧‫انتخابات أعضاء مجلس الشورى⁩ بأن عطلًا في مشغل خدمة ⁧‫الإنترنت⁩ هو المتسبب في بطء عملية ⁧‫التصويت⁩ عبر البرنامج الإلكتروني.

من جانب آخر أوضحت اللجنة في المؤتمر الصحفي اليوم بأن الجهاز الإلكتروني ⁧‫”صوتك”⁩ المستخدم في عملية التصويت والفرز ⁧‫ هو جهاز عماني⁩ 100% تم تطويره خلال سنوات من العمل الدؤوب للكوادر الوطنية.

وانتخب الشعب العماني، مجلسا جديدا للشورى لدورة تمتد لأربع سنوات، بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في جميع ولايات السلطنة، ودخلت المجلس أسماء جديدة شابة فى تأكيد على قوة حضور الشباب ومشاركتهم.

وأعلن الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى مؤتمر صحفى اليوم،الاثين، النتائج النهائية ، والتي بدأ ظهورها بعد منتصف الليل واستمرت إلى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأوضح ، أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين، 713335 ناخبا وناخبة، منهم 375801 ناخب و337534 ناخبة.

وأوضح أن الناخبون قاموا بانتخاب 86 عضوا لمجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك بزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه العدد في الفترة الثامنة للمجلس. وينتخب المواطنون عضوين ممثلين للولاية التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة واكثر، وعضو واحد للولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه ومن بين 61 ولاية في السلطنة، هناك 25 ولاية يزيد عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة، و36 ولاية يقل عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة.

ولفت إلى وصول امرأتان لعضوية المجلس، هما الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية ،عن ولاية مطرح، وفضيلة بنت عبدالله الرحيلية عن ولاية صحار.