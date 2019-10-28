بعد الرقص والمشاهد الساخنة.. “شاهد” جديد ما فعله المتظاهرون في لبنان وأثار جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد من تظاهرات لبنان، أثار جدلا واسعا لمجموعة من الشباب والفتيات يمارسون “اليوجا” في مشهد لم يرق للبنانيين.

ويظهر المقطع المتظاهرين وهم يؤدون دروس اليوجا على أنغام الموسيقى، مؤكدين أن ممارسة اليوجا تبنى السلام الأهلي داخل المجتمع اللبناني.

درس يوغا على الرينغ. هكذا يبنى السلم الاهلي pic.twitter.com/YDPcevVPP2 — Nizar SAGHIEH (@nsaghieh) October 28, 2019

إلا أن العديد من النشطاء لم يرق لهم المشهد مؤكدين أن مثل هذه المشاهد تعطي انطباعا خاطئا عن الثورة، حيث أن اللبنانيين لم يخرجوا للتنزه بل لانتزاع حقوقهم ولن يقبلوا بتصدير مشاهد الرقص وغيرها على أنه واجهة هذه الثورة كما يريد البعض.

بصراحه لو كنت مكان رئيسهم حطيت ع رأسي ريشه و نمت مرتاح ، يعني احس يقول كويس خليهم بالشارع دامهم يرقصون و يغنون و كاشخين لا و حصص يوغا 🙄 — Dan 🌿 (@Dana13560290) October 28, 2019

باليز ياناس علموهم ان المظاهرة مو كذا😂😂😭 — AGVS. (@Therealmon1) October 28, 2019

هاي ناس فاضية بتعمل هالحركات مش ثورة ووحقوق روحوا ع اشغالكم احسن — زين 🌸 (@zeen_123456) October 28, 2019

وانتشرت قبل أيام العديد من المشاهد التي وصفت بأنها غير لائقة من ساحات التظاهر في لبنان، كان أبرزها فيديو الراقصة سماهر ومقاطع التحرش بالمذيعات.

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يذكر أن احتجاجات الشعب اللبناني ضد الحكومة اللبنانية تستمر في يومها الحادي عشر، ويطالب اللبنانيون بإقالة حكومة سعد الحريري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة رافضين سياسة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اللبنانية.