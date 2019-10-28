اليوجا في لبنان
اليوجا في لبنان
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بعد الرقص والمشاهد الساخنة.. “شاهد” جديد ما فعله المتظاهرون في لبنان وأثار جدلا واسعا

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد من تظاهرات لبنان، أثار جدلا واسعا لمجموعة من الشباب والفتيات يمارسون “” في مشهد لم يرق للبنانيين.

ويظهر المقطع المتظاهرين وهم يؤدون دروس اليوجا على أنغام الموسيقى، مؤكدين أن ممارسة اليوجا تبنى السلام الأهلي داخل المجتمع اللبناني.

إلا أن العديد من النشطاء لم يرق لهم المشهد مؤكدين أن مثل هذه المشاهد تعطي انطباعا خاطئا عن الثورة، حيث أن اللبنانيين لم يخرجوا للتنزه بل لانتزاع حقوقهم ولن يقبلوا بتصدير مشاهد الرقص وغيرها على أنه واجهة هذه الثورة كما يريد البعض.

وانتشرت قبل أيام العديد من المشاهد التي وصفت بأنها غير لائقة من ساحات التظاهر في لبنان، كان أبرزها فيديو الراقصة سماهر ومقاطع التحرش بالمذيعات.

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يذكر أن احتجاجات الشعب اللبناني ضد الحكومة اللبنانية تستمر في يومها الحادي عشر، ويطالب اللبنانيون بإقالة حكومة سعد الحريري وإجراء نيابية مبكرة رافضين سياسة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اللبنانية.

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