“وشهد شاهد من أهلها”.. رجل أعمال إماراتي يحذر من وقوع كارثة في دبي وهذا ما قاله عن مفترق الطرق

أطلق رئيس شركة داماك العقارية بالإمارات حسين سجواني تحذيرا بأن سوق العقارات في دبي على مفترق طرق.

وقال سجواني في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة فوراً، فإن الركود الاقتصادي الناجم عن استمرار زيادة العرض أمر لا مفر منه”.

سوق العقارات في دبي على مفترق طرق. إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة فوراً، فإن الركود الاقتصادي الناجم عن استمرار زيادة العرض أمر لا مفر منه. أشارككم مقابلتي مع تلفزيون "بلومبرج" حول دينامية العرض والطلب التي تؤثر على أحد أهم الأركان الاقتصادية الرئيسية لبلدنا. pic.twitter.com/v4MDwtpdD5 — Hussain Sajwani (@HussainSajwani) October 27, 2019

وجاء تعليق سجواني والذي يرأس واحدة من كبرى شركات البناء في الإمارات في إشارة منه لحوار أجرته معه وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، طالب خلاله حكومة دبي بوقف جميع عمليات بناء المنازل الجديدة لمدة عام أو عامين، ودعت الشركة السلطات لتفادي وقوع كارثة اقتصادية ناجمة عن زيادة العرض المفرط للعقارات.

وقال سجواني، خلال المقابلة “إننا الآن بصدد مفترق طرق، إما أن نحل هذه المشكلة ويمكننا أن نزدهر من هنا، أو سنشهد كارثة”.

ووجه سجواني أصابع الاتهام في الأزمة العقارية الراهنة إلى شركة إعمار العقارية المنافسة لشركته، بوصفها السبب الرئيسي في زيادة العرض، وقال إن الشركة تقدم خطط دفع تشجع المضاربة.

وقال إن غالبية المطورين البارزين الآخرين، بما في ذلك شركتا مِراس العقارية، ونخيل العقارية، قد أوقفوا أعمال البناء الجديدة أو خفضوها بنحو 80%، فيما تواصل إعمار “إغراق” السوق بالعقارات.