“شاهد” العلم الإسرائيلي يرفرف في دبي وتل أبيب تتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لحكام الإمارات على هذه الصورة

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، تغريدة أثارت غضب النشطاء شكرت فيها دولة الإمارات على سماحها للاعبين الإسرائيليين بالمشاركة في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي والتي انتهت أمس، الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية على تويتر صورة للفريق الإسرائيلي يرفع علم الاحتلال في دبي، وعلقت بالقول:”نشكر دولة #الإمارات على نجاح الأوليمبياد العالمي للروبوتات وعلى استضافة المنتخب الإسرائيلي.”

نشكر دولة #الإمارات 🇦🇪 على نجاح الأوليمبياد العالمي للروبوتات وعلى استضافة المنتخب الإسرائيلي.



في الصورة: منتخب #إسرائيل 🇮🇱 للروبوت في دبي. نجح المنتخب الاسرائيلي في الفوز بالميدالية الفضية. pic.twitter.com/Q0l0felzvM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 28, 2019

وأوضحت أن الصورة لمنتخب الاحتلال للروبوت في دبي، والذي نجح في الفوز بالميدالية الفضية.

وأثارت التغريدة جدلا واسعا بين النشطاء الذين شنوا هجوما عنيفا على حكام الإمارات بسبب اتجاههم المتسارع نحو التطبيع بل وافتخارهم بهذا علانية، حسب وصفهم.

رجيتونا "اسرائيل اسرائيل"!!

والامارات واسرائيل" وافق شن طبقه " — حمد لحزّمي🇾🇪 (@la7zmii) October 28, 2019

هذا التغريدة ☝🏾☝🏽 لشكر حكام الإمارات.

أما شعب الإمارات الحر برئي من الصهاينة و اتباعهم. — محمد الكوالينـي (@mo_alkawaleny) October 28, 2019

ههههههههههه برضو مافي تطبيع لا اللكيان الصهيوني — ودالرييف @#@# (@4mNFjN9hKMpCmdF) October 28, 2019

وفي أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض “إكسبو دبي 2020” الدولي، الذي أقيم في الإمارات بهذا التوقيت.

ومؤخرا، كشفت إسرائيل عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس، وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قالت في ديسمبر الماضي إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

وزادت وتيرة التطبيع، في الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.