أكاديمي عُماني: كالعادة طغت “القبلية” على انتخابات الشورى.. وهذا ما أتوقعه لأداء المجلس في الدورة القادمة

استنكر رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، ما وصفه بطغيان “القبلية” على انتخابات مجلس الشورى كالعادة والتي تحكمت بشكل كبير في وصول المرشحين الفائزين للمجلس.

وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”طغت القبلية على إنتخابات الشورى كالعادة، لتشكل الداعم الأكبر للفوز، مع تراجع ملحوظ لبعض الكفاءات المترشحة”

طغت القبلية على إنتخابات الشورى كالعادة، لتشكل الداعم الأكبر للفوز، مع تراجع ملحوظ لبعض الكفاءات المترشحة



توقعاتي بأن يكون أداء المجلس بالدورة القادمة مثل سابقتها، إلا إذا حصل تغيير في رئاسة المجلس مع إستبعادي لذلك بناءً على قائمة المرشحين الفائزين#انتخابات_أعضاء_مجلس_الشورى — د. محمد الوردي (@alwardit) October 28, 2019

وتابع كاشفا عن توقعاته للدورة القادمة وأداء النواب:”توقعاتي بأن يكون أداء المجلس بالدورة القادمة مثل سابقتها، إلا إذا حصل تغيير في رئاسة المجلس مع إستبعادي لذلك بناءً على قائمة المرشحين الفائزين”

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء ⁧‫مجلس الشورى صباح اليوم، الاثنين،⁩ عن أسماء الفائزين لعضوية المجلس للفترة التاسعة.

وارتفعت نسبة المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة 20% مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة .

وبلغ عدد المترشحين 637 منهم 40 مرشحة، وبلغ عدد حملة الدكتوراه منهم 28 مرشحًا، و75 مرشحًا من حملة الماجستير ، و195 من حملة البكالوريوس و65 من حملة الدبلوم العالي و274 من حملة دبلوم التعليم العام .

وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الفترة التاسعة 350581 ناخبًا وناخبة وبنسبة مشاركة بلغت 49‎%‎ بما في ذلك الناخبون العمانيون من الخارج.

وبلغت أعلى نسبة مشاركة في ولاية صلالة بنسبة 71‎%‎ من إجمالي الناخبين المسجلين في الولاية.

وشهدت ولاية قريات ارتفاعًا في أعداد الناخبات الإناث اللواتي قمن بالتصويت مقارنة بالناخبين الذكور، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 51‎%‎ من مجموع الناخبين في الولاية.