انتخابات مجلس الشورى
انتخابات مجلس الشورى
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أكاديمي عُماني: كالعادة طغت “القبلية” على انتخابات الشورى.. وهذا ما أتوقعه لأداء المجلس في الدورة القادمة

كتب خاص "وطن"
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استنكر رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور ، ما وصفه بطغيان “القبلية” على كالعادة والتي تحكمت بشكل كبير في وصول المرشحين الفائزين للمجلس.

وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”طغت القبلية على إنتخابات الشورى كالعادة، لتشكل الداعم الأكبر للفوز، مع تراجع ملحوظ لبعض الكفاءات المترشحة”

وتابع كاشفا عن توقعاته للدورة القادمة وأداء النواب:”توقعاتي بأن يكون أداء المجلس بالدورة القادمة مثل سابقتها، إلا إذا حصل تغيير في رئاسة المجلس مع إستبعادي لذلك بناءً على قائمة المرشحين الفائزين”

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء ⁧‫مجلس الشورى صباح اليوم، الاثنين،⁩ عن أسماء الفائزين لعضوية المجلس للفترة التاسعة.

وارتفعت نسبة المترشحين لانتخابات أعضاء للفترة التاسعة 20% مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة .

وبلغ عدد المترشحين 637 منهم 40 مرشحة، وبلغ عدد حملة الدكتوراه منهم 28 مرشحًا، و75 مرشحًا من حملة الماجستير ، و195 من حملة البكالوريوس و65 من حملة الدبلوم العالي و274 من حملة دبلوم التعليم العام .

وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الفترة التاسعة 350581 ناخبًا وناخبة وبنسبة مشاركة بلغت 49‎%‎ بما في ذلك الناخبون العمانيون من الخارج.

وبلغت أعلى نسبة مشاركة في ولاية صلالة بنسبة 71‎%‎ من إجمالي الناخبين المسجلين في الولاية.

وشهدت ولاية قريات ارتفاعًا في أعداد الناخبات الإناث اللواتي قمن بالتصويت مقارنة بالناخبين الذكور، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 51‎%‎ من مجموع الناخبين في الولاية.

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