أبكى أهل القرية .. عريس مصري مات بعد أيّام من “فرحة العمر”!

توفى عريس مصري صعقًا بالكهرباء في الشارع أثناء مروره بجوار عمود إنارة نتيجة ماس كهربائي بسبب الأمطار الشديدة في محافظة الدقهلية.



الشاب المتوفى محمود شاهين يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو عريس كان قد عقد خطوبته منذ أيام وهو العائل الوحيد لأمه بعد وفاة والده في شهر أكتوبر من العام الماضي.



وودّعت الأم المكلومة ابنها بكلمات حزينة تدمي القلوب وتقشعر لها الأبدان، في جنازة مهيبة بين اهالي قريته التابعة لمركز ميت غمر، وهو ما أبكى أهل القرية، الذين شهدوا له بحسن الخلق والمشاركة فى الأعمال الخيرية.