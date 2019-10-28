وفاة عريس صعقاً بسبب الامطار
وفاة عريس صعقاً بسبب الامطار - تعبيرية
حياتنا

أبكى أهل القرية .. عريس مصري مات بعد أيّام من “فرحة العمر”!

كتب وطن
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توفى مصري ًا بالكهرباء في الشارع أثناء مروره بجوار عمود إنارة نتيجة ماس كهربائي بسبب الأمطار الشديدة في محافظة الدقهلية.

الشاب المتوفى محمود شاهين يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو عريس كان قد عقد خطوبته منذ أيام وهو العائل الوحيد لأمه بعد وفاة والده في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وودّعت الأم المكلومة ابنها بكلمات حزينة تدمي القلوب وتقشعر لها الأبدان، في جنازة مهيبة بين اهالي قريته التابعة لمركز ميت غمر، وهو ما أبكى أهل القرية، الذين شهدوا له بحسن الخلق والمشاركة فى الأعمال الخيرية.

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