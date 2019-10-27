ملك الخمور الإماراتي خلف الحبتور لـ”سعد الحريري”: “توكل على الله واستقيل”

سخر ناشطون على تويتر من تغريدة لرجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، دعا فيها رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاستقالة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها لبنان مؤخرا.

وقال “الحبتور” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أتوجه برسالتي إلى سعد الحريري أن تسمع نداء الشعب اللبناني المنتفض الذي هو بحاجة إلى تجاوبك مع مطالبه، بأن تستقيل وتفتح أمامه المجال لمحاسبة الفاسدين المخربين لمستقبل اللبنانيين.”

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أتوجه برسالتي إلى @saadhariri أن تسمع نداء الشعب اللبناني المنتفض الذي هو بحاجة إلى تجاوبك مع مطالبه، بأن تستقيل وتفتح أمامه المجال لمحاسبة الفاسدين المخربين لمستقبل اللبنانيين. والدك الرئيس #رفيق_الحريري رحمه الله قُتل فداءً لهذا الوطن، فتوكل على الله واستقيل.#لبنان_ينتفض — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 27, 2019

وتابع:”والدك الرئيس #رفيق_الحريري رحمه الله قُتل فداءً لهذا الوطن، فتوكل على الله واستقيل.”

وأثارت تغريدة “الحبتور” سخرية واسعة بين متابعيه الذين طالبوه بأن يكمل ثوريته المزعومة هذه ويتحلى بالجرأة ويطالب عيال زايد بالتخلي عن سياساتهم القمعية أو الرحيل.

خليك جري وطالب باستقالة محمد بن زايد ويقدم نفسه للمحاكمة. هدر ١٢ مليار دولار من المال العام لقتل أطفال اليمن. للبنان رجالها يدعس حزب الشيشان والحريري. — خالد العامري (@YemenRise) October 27, 2019

متى اصبح الحبتور ثوروي؟ — بلاد سكيزوفرينيا (@Googoolygaga) October 27, 2019

وأحرجه أحد اللبنانيين بقوله:”معا احترامي لك يا شيخ انت ليس عندك الاطلاع الكامل للمعادلات في لبنان سعد الحريري إذا استقال الآن بدون اي اتفاق على تشكيل حكومة هناك أنهيار كامل للبلد اقتصادي واضح وملامح انهيار امني سعد الحريري رجل دولة رجل وفاء لا يترك البلد للخراب يعني تعقيدات في الوضع نرجو الاطلاع شكراً”

معا احترامي لك يا شيخ انت ليس عندك الاطلاع الكامل للمعادلات في لبنان سعد الحريري إذا استقال الآن بدون اي اتفاق على تشكيل حكومة هناك أنهيار كامل للبلد اقتصادي واضح وملامح انهيار امني سعد الحريري رجل دولة رجل وفاء لا يترك البلد للخراب يعني تعقيدات في الوضع نرجو الاطلاع شكراً — Shady Murad 🇱🇧🇱🇧 (@CHadi1mrad) October 27, 2019

وتجتاح لبنان منذ 11 يوم احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد، وسوء إدارة أموال الدولة، وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ونشر ناشطون أمس مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها في منطقة البداوي في طرابلس، ويظهر فيها عناصر من الجيش أثناء محاولة تفريق المحتجين بالقوة.

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