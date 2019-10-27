مستشار ابن زايد: يجب على كل مسلم التوجه بالشكر لأمريكا على قتل “البغدادي وبن لادن”

أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بين متابعيه على تويتر بتغريدة قال فيها إنه يجب على كل مسلم أن يشكر أمريكا بعد أن اعلنت قتلها لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) مانصه:”كل مسلم حريص على دينه الاسلامي الحنيف، دين السلام، عليه ان يشكر امريكا لانها خلصت العالم من شرور هذين الشريرين. عندما تقوم امريكا بفعل إيجابي يجب ان تشكر.”

كل مسلم حريص على دينه الاسلامي الحنيف، دين السلام، عليه ان يشكر امريكا لانها خلصت العالم من شرور هذين الشريرين. عندما تقوم امريكا بفعل إيجابي يجب ان تشكر. pic.twitter.com/daMHyhKI5w — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 27, 2019

التغريدة التي قوبلت باستنكار من قبل متابعيه الذين وصموه بالسطحية والجهل، مؤكدين أن “البغدادي” كان صنيعة أمريكية وقضت عليه أمريكا بعدما احترق هذا الكارت.

تصنعهم وبعد احتراقهم تقتلهم .. كيف نشكرها — غسان (@mmssee_oo) October 27, 2019

صنع ايديهم من الاساس — 008® (@ahmadTareq20) October 27, 2019

لكن ما السبب في المحافظة على الإرهابي العالمي نصر الشيطان والارهابي الإيراني قاسم سليماني.. — ibrahim (@ibrahim_d0) October 27, 2019

وهاجمه آخر:”نسأل الله الخلاص أيضا من شر أبناء زايد ومن يعاونهم ومن على شاكلتهم”

نسأل الله الخلاص أيضا من شر أبناء زايد ومن يعاونهم ومن على شاكلتهم — Ahmed M.Abobelal (@Ahmed_M_belal) October 27, 2019

ودون ثالث:”ومن صنع بن لادن وقام بتدريبه ليُقتال الإتحاد السوفيتي؟ إنها صنيعة أمريكا التي تدعو إلى شكرها!”

وقال وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” اليوم، الأحد، إن الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا كانت تهدف إلى اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إذا تسنى ذلك وقتله إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال إسبر لمحطة (سي.إن.إن) ”حاولنا التواصل معه وطلب تسليم نفسه. ورفض وهرب إلى مكان تحت الأرض وخلال محاولتنا إخراجه فجر سترة ناسفة“.

وأضاف إسبر إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية ولكنهما عادا بالفعل إلى الخدمة.

وقال إن ترامب أجاز العملية أواخر الأسبوع الماضي.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

