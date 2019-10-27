“شاهد” صورة لجثة البغدادي .. “وطن” تكشف الحقيقة

سارعت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الى تداول صور زعمت أنها لجثة زعيم تنظيم داعش ابوبكر البغدادي بعد إعلان مقتله في غارة قادتها القوات الأميركية ليلا في سوريا.

ونشرت تلك المواقع صورة لجثة مدعية انها للبغدادي، لكنّ “وطن” تحققت من مصدر الصورة وتبين أنها ليست لزعيم داعش بعد اغتياله، ويمكن ملاحظة أن الصورة مركبة باستخدام أحد برامج دمج الصور.

وتأكدت “وطن أن الصورة الأصلية للجثة تعود لشخص اسمه “راسم زكيرا”، وهو من أصل ألباني وقُتل في العاصمة السورية دمشق في عام 2013.

وأعلن ترامب مقتل البغدادي في غارة قادتها القوات الأميركية ليلا في سوريا، قائلا إنه “فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة. شوهت الانفجارات جثته. وانهار النفق فوقه بعد أن فر من القوات الأميركية”.

وأكد ترامب أنه تم الحصول على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي، مشددا على أن بلاده ستواصل “تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء تنظيم الدولة”.

وفي تفاصيل العملية، قال الرئيس الأميركي إنه تم تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين بعد تلقي “معلومات إيجابية جدا عن مكان وجوده قبل شهر”.

وأشار ترامب إلى عدم وقوع أي قتلى في صفوف القوات الأميركية خلال العملية، معلنا في الوقت ذاته مقتل عدد كبير من رفاق البغدادي ومقاتليه.

وأوضح أن 8 مروحيات شاركت في العملية، وأن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا، وقال إنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين.

وقدم ترامب الشكر لكل من تركيا وروسيا والمقاتلين الأكراد، وقال “نسقنا مع تركيا وروسيا العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي”، مضيفا أن “الأكراد زودونا ببعض المعلومات التي كانت مفيدة”.

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