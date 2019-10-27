فرح الفاسي
فرح الفاسي
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“شاهد” فنانة مغربية شهيرة تستفز المغاربة وتثير الجدل بمشهد “ساخن” تجردت فيه من ملابسها!

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة غضب كبيرة، عقب تداول فيديو لمشهد ساخن يعود للممثلة المغربية الشهيرة فرح الفاسي، زوجة الفنان المغربي، ، من فيلم “”، الذي عرض مساء الخميس على قناة MBC5.

وظهرت ، وهي عارية تماما، وتكشف عن أمام الممثل المغربي فريد الركراكي، ما أثار استهجان عدد كبير من الجمهور المغربي الذي يتابعها.

وعبر جمهور الممثلة المذكورة، عن غضبه الشديد من ظهورها الغير “المحتشم” في الفيلم، خصوصا في ظل عدم اعتياده (الجمهور) على مثل هذه اللقطات “الجريئة” من طرف “فرح”.

ودعا ذات الجمهور الفنانة “الفاسي”، إلى التخلي عن مثل هذه الأدوار والعودة إلى أدوارها المحتشمة والمحترمة. جسمها، أمام الممثل المغربي فريد الركراكي، ما أثار استهجان عدد كبير من الجمهور المغربي الذي يتابعها.

وعرض الفيلم على قناة، MBC5 الفضائية، التي بدأت في بث برامجها منذ شهرين، وتمت برمجة العديد من المسلسلات المغربية، التي لاقت استحسان الجمهور، خصوصا أن جميع الإنتاجات، ذات جودة عالية.

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