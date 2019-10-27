رويترز تكشف تفاصيل اكتشاف مكان البغدادي في سوريا ومقتله برفقة حارسه الشخصي قبل لحظات من هربوهما

قال مصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز، الأحد، إن العراق تلقى تأكيداً من مصادر في سوريا، بأن زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبو بكر البغدادي قُتل، متحدثَين عن كيفية كشف مكان البغدادي.

وقال أحد المصدرين: «مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف مطاردة البغدادي، مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبداً، في إدلب، بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته إلى خارج إدلب باتجاه الحدود التركية».

وأكد مصدر أمني عراقي ثانٍ تلقِّي تأكيدات من مصادر داخل سوريا تفيد بمقتل البغدادي.

وكانت رويترز قد نقلت أيضاً عن مسؤولين إيرانيين، قولهما إن مصادر في سوريا أبلغت إيران أن البغدادي قُتل في سوريا، وقال أحد المسؤولين للوكالة: «أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان». وأكد المسؤول الثاني ذلك.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن البغدادي قُتل في عمليةٍ سرية في منطقة باريشا بمحافظة إدلب شمال سوريا، في حين سيُدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيان «مهم» جداً.

وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي -لم تذكر اسمه- إن زوجتَي البغدادي قُتلتا في الغارة على إدلب، وكانتا ترتديان سترات متفجرة.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ذكرت، فجر اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر مطلع على ما جرى، قوله إن «البغدادي -على ما يبدو- فجَّر سترة ناسفة خلال العملية، مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية»، لافتاً إلى أن تأكيد مقتل زعيم «داعش» ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

العالم ينتظر ترامب

وأثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضول لدى الإعلام الإمريكي والعالمي، بعد تداول أنباء عن استهداف البغدادي بغارة أمريكية في محافظة إدلب السورية.

وقال ترامب في تغريدة غامضة نشرها على حسابه بموقع تويتر: «شيء كبير للغاية حدث للتو»، دون تفاصيل إضافية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، أن الرئيس سيدلي بـ «تصريح كبير» في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الأحد.

وكانت مجلة «نيوزويك» نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، قوله إن الرئيس ترامب صدَّق، الأسبوع الماضي، على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم «داعش».

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نُفذت في إدلب أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جارٍ على التأكد من دقة الوضع.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض أنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 بجامع النوري الكبير في الموصل.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، نشر تنظيم «داعش» شريط فيديو دعائياً جديداً، ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.