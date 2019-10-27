“شوهتها الانفجارات وانهار النفق فوقه”.. هذا ما ستفعله أمريكا بجثة البغدادي

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه “سيتم التخلص بشكل ملائم” من رفات زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأوضح “أوبراين” أن “الجيش الأميركي أطلق على عملية قتل البغدادي اسم كايلا مولر التي كانت رهينة لدى تنظيم داعش”.

وأعلن ترامب مقتل البغدادي في غارة قادتها القوات الأميركية ليلا في سوريا، قائلا إنه “فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة. شوهت الانفجارات جثته. وانهار النفق فوقه”.

وقال ترامب في خطاب من البيت الأبيض، إن البغدادي قتل نفسه، وثلاثة من أطفاله، بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأميركية إلى نفق مسدود.

وأكد ترامب أنه تم الحصول على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي، مشددا على أن بلاده ستواصل “تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء تنظيم الدولة”.

وفي تفاصيل العملية، قال الرئيس الأميركي إنه تم تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين بعد تلقي “معلومات إيجابية جدا عن مكان وجوده قبل شهر”.

وأشار ترامب إلى عدم وقوع أي قتلى في صفوف القوات الأميركية خلال العملية، معلنا في الوقت ذاته مقتل عدد كبير من رفاق البغدادي ومقاتليه.

وأوضح أن 8 مروحيات شاركت في العملية، وأن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا، وقال إنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين.

وقدم ترامب الشكر لكل من تركيا وروسيا والمقاتلين الأكراد، وقال “نسقنا مع تركيا وروسيا العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي”، مضيفا أن “الأكراد زودونا ببعض المعلومات التي كانت مفيدة”.