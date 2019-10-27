تركي آل الشيخ ينتقم من شيخ قبيلة “العتيبة”.. “معتقلي الرأي” يكشف تفاصيل صادمة عن وضعه بالسجن الانفرادي

أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، أن شيخ قبيلة العتيبة “فيصل بن سلطان بن جهجاه”، الذي اعتقلته سلطات المملكة بسبب اعتراضه على “هيئة الترفيه” ومهاجمته رئيسها تركي آل الشيخ يقبع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله حيث يتعمد آل الشيخ إذلاله.

وقال الحساب في تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها (وطن) كاشفا عن ظروف صعبة يعانيها شيخ العتيبة في حبسه: “تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته”.

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تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة #فيصل_بن_سلطان_بن_حميد تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته. pic.twitter.com/DDEtoK5u5q — معتقلي الرأي (@m3takl) October 27, 2019

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف الأربعاء الماضي، أن شيخ قبيلة العتيبة دعا إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون “المس بجوهر الدين والثوابت”.

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وأوضح الحساب أن “بن جهجاه” أُرغم على حذف تغريداته بعد اعتقاله.

ولاحقا، ناشد الناشط السعودي “محمد العتيبي” قبيلته للتحرك من أجل أميرهم، ونشر “العتيبي” مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على “تويتر” معلقا عليه بالقول: “عيب علينا نفتخر بعتيبه وابن حميد في السجن، إن ما فزعنا وافتكيناه بتقعد لنا مسبة! للصالح والطالح”.

وقبيلة “العتيبة” من أكثر قبائل نجد عددا، وأوسعها بلادا، وأصولهم عدنانية من قيس عيلان من هوازن، وأكثر فروعها تسكن الحجاز وسفوحه الشرقية، وانحدارها إلى نجد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري.

وجاء اعتقال الشيخ، ضمن 6 توقيفات من قبل السلطات السعودية، خلال الأسبوع الماضي، على خلفية انتقادات وجهوها لـ”هيئة الترفيه”.

وحذر ناشطون من أن هذه الاعتقالات ربما لن تكون الأخيرة ضد منتقدي هيئة الترفيه و موسم الرياض و”آل الشيخ”.

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