ما قصة الكلاب والأطفال الثلاثة الذين قتلوا مع البغدادي.. “شاهد” ترامب يعلن زعيم داعش ويكشف تفاصيل العملية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم “الدولة” أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب في خطاب تلفزيوني الأحد، إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق، حيث فجّر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله.

الرئيس دونالد ترمب يقول ان البغدادي كان يركض في نهاية نفق يبكي وورائه ثلاثة من أطفاله خلال ملاحقة الكلاب له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه وشاهدها الرئيس مباشرة. pic.twitter.com/hiUlsPQNkN — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) October 27, 2019

وأضاف: “حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي” لافتا إلى أن “البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية”.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم داعش بعدما قتلت حمزة بن لادن، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء “الوحوش” الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.

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وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في سوريا، كما قدم الأكراد معلومات قيمة. وقال ترامب إنه تم تحديد موقع البغدادي قبل اسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم داعش معه في نفس الغارة، وقال إنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

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وقال مسؤول إيراني: “أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان”.

وأكد مصدران أمنيان عراقيان أن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين العراقيين: “مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب، بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية”.

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.