دونالد ترامب
دونالد ترامب
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ما قصة الكلاب والأطفال الثلاثة الذين قتلوا مع البغدادي.. “شاهد” ترامب يعلن زعيم داعش ويكشف تفاصيل العملية

كتب وطن
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أعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم “الدولة” في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا في محافظة السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب في خطاب تلفزيوني الأحد، إن قتل بعد أن حُشر في نفق، حيث فجّر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن قتل مع ثلاثة من أطفاله.

وأضاف: “حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي” لافتا إلى أن “البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية”.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم بعدما قتلت حمزة بن لادن، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء “الوحوش” الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.

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وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في ، كما قدم الأكراد معلومات قيمة. وقال ترامب إنه تم تحديد موقع البغدادي قبل اسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم داعش معه في نفس الغارة، وقال إنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

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وقال مسؤول إيراني: “أبلغ مسؤولون سوريون بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان”.

وأكد مصدران أمنيان عراقيان أن تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين العراقيين: “مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب، بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية”.

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

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