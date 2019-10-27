بعد تمديد فترة التصويت.. اللجنة العليا لانتخابات الشورى بسلطنة عمان تحذر المواطنين وتنفي شائعتين انتشرتا بمواقع التواصل

أصدرت اللجنة الرئيسية العليا لانتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان قرارها بتمديد التصويت في جميع ولايات السلطنة، إلى الساعة التاسعة مساء بسبب الإقبال الكبير والغير مسبوق من المواطنين.

وأوضحت اللجنة العليا أن هذا القرار جاء بناء على ما تقتضيه العملية الانتخابية.

اللجنة الرئيسية تقرر تمديد التصويت في جميع ولايات السلطنة إلى الساعة التاسعة مساء بناء على ما تقتضيه العملية الانتخابية.#انتخابات_أعضاء_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة pic.twitter.com/uvIyY6Kei5 — انتخابات أعضاء مجلس الشورى (@elections_om) October 27, 2019

من ناحية أخرى حذرت اللجنة العُمانيين من الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل، ومنها ما ذكر حول تعطل أجهزة التصويت في مركز لوى الانتخابي.

لا صحة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تعطل أجهزة التصويت في مركز لوى الانتخابي

وندعو الجميع لمتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.#انتخابات_أعضاء_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة pic.twitter.com/AZ5k4qqKYQ — انتخابات أعضاء مجلس الشورى (@elections_om) October 27, 2019

حيث أكدت اللجنة أنه لا صحة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تعطل أجهزة التصويت في مركز لوى الانتخابي، ودعت الجميع لمتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

كما نفت اللجنة صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل من نتائج أولية للانتخابات وعدد الأصوات لبعض المرشحين، وأكدت عدم صحة هذه النتائج حيث أن الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت سيكون بعد قيام رؤساء لجان الفرز باعتماد النتائج.

غير صحيح، حيث سيتم نشر النتائج عبر التطبيق الرسمي بعد انتهاء عملية التصويت بشكل كامل. https://t.co/3LF4GWzUJx pic.twitter.com/rzpHAi5lhz — انتخابات أعضاء مجلس الشورى (@elections_om) October 27, 2019

وبدأ الناخبون العمانيون، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا يمثلونهم فى مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث بلغ عدد المرشحين 637 منهم 40 سيدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المراكز الانتخابية البالغ عددها 110 مراكز استقبلت في جميع ولايات السلطنة المواطنين والمواطنات الذين توافدوا منذ الصباح علي المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكترونى فى كافة المراكز.

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وأشارت إلى أن المراكز وزعت إلى 19 مركزًا للذكور و19 مركزًا للإناث بالإضافة إلى 72 مركزًا مشتركًا، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713335 شخصا ( 375801 ناخبا و337534 ناخبة).