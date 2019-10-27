الأرصاد العُمانية تحذر من بداية تأثيرات إعصار “كيار” على سواحل السلطنة.. هذا ما سيحدث الليلة

أكدت الأرصاد العمانية أن الإعصار المداري “كيار” لا يزال بالدرجة الرابعة ويتحرك بإتجاه الغرب/الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب.

وأضافت أن مركز الإعصار يبعد حالياً 1010 كم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة(رأس مدركة).

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المحتمل أن تبدأ التأثيرات الغير مباشرة هذا اليوم من خلال ارتفاع أمواج البحر على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب ليصل إرتفاعها بين 3 الى 5 أمتار.

ويأتي هذا مع احتمال تدفق السحب المتفرقة (العالية والمتوسطة) من مساء الغد الإثنين.

وتم إطلاق اسم “كيار” على الحالة المدارية في بحر العرب بعد تطورها رسمياً إلى مستوى عاصفة مدارية.

وكيار أو Kayrr ، اسم من أصول بورمي الأصل، له عدة معانٍ، ففي اللغة البورمية تعني النمر أو النمرة، أما في القاموس الحضري، فكلمة “كيار” هي مصطلح يستخدمه القراصنة عند التحية أو السلام.