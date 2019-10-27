إغلاق جميع مراكز الانتخاب في سلطنة عمان ورئيس لجنة انتخابات الشورى يحدد موعد إعلان النتائج

أعلنت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة إغلاق كافة مراكز الانتخاب في مختلف ولايات محافظات السلطنة، وانتهاء عملية التصويت واستمرار التصويت للناخبين الموجودين داخل المراكز.

المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، صرح أن لجان الفرز ستعلن عن النتائج الأولية للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء لجان الفرز باعتماد تلك النتائج.

كما سيتم بثها من خلال تطبيق انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالهواتف الذكية ، وكذلك سيكون هناك نقل مباشر لتلفزيون سلطنة عمان لإعلان النتائج .

وفي ختام تصـريحه أشاد المهندس وكيل وزارة الداخلية بتعاون الناخبين مع اللجان العاملة في تسيير عملية التصويت .

شاكراً في الوقت نفسه جميع العاملين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة على مساهمتهم في نجاح العملية الانتخابية مثمناً جهودهم المخلصة طوال الفترة الماضية ، ووجه شكره أيضاً لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة المسموعة والمرئية التي تنقل هذا الحدث الانتخابي.

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