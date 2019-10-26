ماذا حدث للناشط العُماني “فاضح أصحاب الشهادات الوهمية” حتى انتفضَ العمانيون دفاعاً عنه؟؟

تصدّر هاشتاغ “#كلنا_يوسف_الزدجالي” قائمة الترند في سلطنة عمان بعد ساعاتٍ قليلة من اطلاقه.



وجاء تدشين الهاشتاغ تضامناً مع المغرّد والناشط العُماني “يوسف الزدجالي” بعد تعليق إدارة موقع “تويتر” حسابه.



وأعرب مغرّدون عُمانيون عن تضامنهم “الزدجالي “، وقالوا إنّه “محارب” الشهادات الوهمية وكان له دور كبير في فضح العديد منها.

وذكر بعضهم أنّ “الزدجالي” ساعد الجهات المختصة الحكومية والخاصة في كشف التزوير الذي قام به بعض المنتسبين اليها من الموظفين.



وأكدوا أنه أحد الأشخاص الداعمين بقوة للشباب العماني.

ورصدت “وطن” أبرز التغريدات الداعمة لـ”الزدجالي” والمتضامنة معه.

#كلنا_يوسف_الزدجالي

الهجمة على يوسف الزدجالي أعتقد من الدكاترة الأجانب الذين هددوه

ربما دفعوا للفرق الآسيوية اللي تأجر نفسها لهذه الأعمال

جيد أنكم صنعتم هذا الهاشتاك

وإذا لم يسترد حسابه

بمجرد ما يفعّل حساب جديد سيرجع أقوى من السابق — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) October 26, 2019

ربما اِنزعج بعض أصحاب الشهادات الوهمية من عمل يوسف النبيل أو من دعمه للشباب العماني،حسابه مقيد ولا نعلم الأسباب،صديقي العزيز أنا واثق تماماً بأن دعمك اللا محدود للشباب كفيل بأن يصل هاشتاغ #كلنا_يوسف_الزدجالي الى الترند،لنثبت ل #كومار وغيره أننا لن نترك يوسف وحيداً.@springism414 pic.twitter.com/WxxNR7vS3Q — أمجد الراشدي🌟 (@amj000d) October 26, 2019

يستحق يوسف @springism414 الدعم، فإيمانه برسالته واجتهاده في كشف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات الوهمية في عدة مؤسسات حكومية وخاصة بالسلطنة أمر جميل ونبيل، نأمل أن يستعيد حسابه من جديد بعد الايقاف المؤقت من قبل ادارة تويتر له. #كلنا_يوسف_الزدجالي https://t.co/hvNhZgth5Z — الشيبة خلفان (@5alfan1) October 26, 2019

سنقف جميعاً مع الاخ العزيز يوسف..

اوجعتهم فعلاً فتأمروا عليك .. سنقف جميعاً معك يدا بيد لقد حاربت الشهادات الوهمية والكل يشيد بعملك.#كلنا_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/q4wMSYB28e — sultan al_badri (@s_u_l111) October 26, 2019

#كلنا_يوسف_الزدجالي.

يوسف الزدجالي ساعد الجهات المختصة الحكومية والخاصة على كشف التزوير ااذي قام به بعد المنتسبين اليها من الموظفين.

كان يستحق الاشادة والدعم من تلك الجهات. — د. يوسف الحجي (@abuahmedhajy) October 26, 2019

#كلنا_يوسف_الزدجالي #راقت_لــي



للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير مهما حاولتم إسكاته ✋🏻 pic.twitter.com/j36CkV3M3d — الشاعرة : ريما العلوي 🇴🇲✋🏻 (@Reema7__9) October 26, 2019

#كلنا_يوسف_الزدجالي لأنه رجل صادق أحب وطنه بصدق واحبه أبناء وطنه بصدق، هذا الرجل يستحق منا كل الأوسمة لما قدمه، رغم كل التحديات والصعوبات أراد أن يجعل وطننا خالياً من المفسدين والمزورين حين قرر كشفهم وفضحهم وها هو اليوم يتعرض للتنمر والاقصاء منهم، تحية لك يوسف وكثر الله من أمثالك pic.twitter.com/jd3yk0QdNf — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) October 26, 2019

اليوم لن بقف مع يوسف الا الفئة الوطنية الحقيقيه…. و الرهان عليهم

اما الصاعدين على الغير لن تجدهم هنا#كلنا_يوسف_الزدجالي pic.twitter.com/FNKTffOae5 — حمد 🇴🇲 (@ProHamed) October 26, 2019

#كلنا_يوسف_الزدجالي

محارب الشهادات الوهمية @springism414

يستحق بأن نصطف بجانبة كونه أحد الكوادر

العمانية ألتي وقفت بوجه أصحاب الشهادات

الوهمية وكان له الدور الكبير في فضح العديد

منها. — المُجتهد العُماني (حسابي البديل)🇴🇲 (@ElK3PzTAxFxB2Ni) October 26, 2019

يجف القلم عن وصف الشخص العظيم الذي يقف مع كل عماني في أرض عمان الطيبة وولا نجد وصف حقيقي في شهصية هذا الرجل الطيب الةبير في قلوب الجميع ورطب اللسان في كل عمان ولكم الف تحية من القلب ونقول نعم #كلنا_يوسف_الزدجالي — خالد الغريبي ** (@Khalid92134) October 26, 2019

#كلنا_يوسف_الزدجالي



يوسف خير مثال للعماني المحب لوطنة يعمل و يفتش و يبحث عن الموزورين و الداعم الأول لقضية الباحثين عن عمل كل هذا لأجل وطنه وليس بحثا عن المادة 👏 — Ⓜ️🔟 (@Mertbesh10) October 26, 2019

الذهب سيبقى بريقه قويا يعمي أبصار اللصوص المزورين ودعاة الوهم..لن يذهب الأستاذ يوسف بل سيبقى بإذن الله شوكة في حلوقهم.. هذا الرجل من المخلصين المحبين لتراب هذا الوطن وأبناءه ولن نتخلى عنه وسنبقى معه،ضحى لأجل عُمان بوقته وجهده واجتهاده ولم ينتظر جزاء ولا شكورا#كلنا_يوسف_الزدجالي — Eman (@EmmyOman9) October 26, 2019

جدير بالذكر أن “الزدجالي” كشف سابقاً أنه تعرض للتهديد بعد اكتشافه للعدد من الشهادات الوهمية، وهي تهديدات لا تتعدى “تويتر” وليس مهمة بالنسبة له، كما رفعت ضده عدد من الدعاوى القضائية من قبل بعض العمانيين يعتقدون إنه أساء لمؤسساتهم، كما أن هناك عدد من العمانيين ذو مناصب في القطاع الخاص لديهم شهادات وهمية وسيتم الكشف عنهم في مرحلة لاحقة.

ونشط الزدجالي في وسم “#هلكوني” في “تويتر” الذي لاقى تفاعلا كبيرا للكشف عن الشهادات الوهمية في السلطنة، وكان هناك تفاعل وتجاوب واسع من قبل المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة معه في التعامل أصحاب الشهادات الوهمية.

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