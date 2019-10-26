ماذا حدث للناشط العُماني “فاضح أصحاب الشهادات الوهمية” حتى انتفضَ العمانيون دفاعاً عنه؟؟
تصدّر هاشتاغ “#كلنا_يوسف_الزدجالي” قائمة الترند في سلطنة عمان بعد ساعاتٍ قليلة من اطلاقه.
وجاء تدشين الهاشتاغ تضامناً مع المغرّد والناشط العُماني “يوسف الزدجالي” بعد تعليق إدارة موقع “تويتر” حسابه.
وأعرب مغرّدون عُمانيون عن تضامنهم “الزدجالي “، وقالوا إنّه “محارب” الشهادات الوهمية وكان له دور كبير في فضح العديد منها.
وذكر بعضهم أنّ “الزدجالي” ساعد الجهات المختصة الحكومية والخاصة في كشف التزوير الذي قام به بعض المنتسبين اليها من الموظفين.
وأكدوا أنه أحد الأشخاص الداعمين بقوة للشباب العماني.
ورصدت “وطن” أبرز التغريدات الداعمة لـ”الزدجالي” والمتضامنة معه.
جدير بالذكر أن “الزدجالي” كشف سابقاً أنه تعرض للتهديد بعد اكتشافه للعدد من الشهادات الوهمية، وهي تهديدات لا تتعدى “تويتر” وليس مهمة بالنسبة له، كما رفعت ضده عدد من الدعاوى القضائية من قبل بعض العمانيين يعتقدون إنه أساء لمؤسساتهم، كما أن هناك عدد من العمانيين ذو مناصب في القطاع الخاص لديهم شهادات وهمية وسيتم الكشف عنهم في مرحلة لاحقة.
ونشط الزدجالي في وسم “#هلكوني” في “تويتر” الذي لاقى تفاعلا كبيرا للكشف عن الشهادات الوهمية في السلطنة، وكان هناك تفاعل وتجاوب واسع من قبل المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة معه في التعامل أصحاب الشهادات الوهمية.
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