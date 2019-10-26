“شاهد” هذا ما حدث في “سباق الألوان” بأحدث موجات الترفيه وفق رؤية ابن سلمان وفجر غضب السعوديين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب عارمة، عقب تداول صور وصفت بأنها غير لائقة من فاعلية “سباق الألوان”، حيث شارك الآلاف من السعوديين والمقيمين الأجانب والسائحين الزائرين في أول مهرجان ترفيهي للألوان في العاصمة الرياض.

الترفيه بحلته الجديدة في السعودية يبدو رائعاً !#سباق_الألوان في #الرياض شهد مشاركة جنسيات ، أديان ، تيارات مختلفة .. يختلفون بالمعتقدات ويتفقون على عيش الحياة



وطننا يسع ويرحب بالجميع



السعودية الجديدة ❤️ pic.twitter.com/qs4rkotyp9 — علي المشعل (@AliAlmeshaal) October 26, 2019

وتجمع آلاف الأشخاص منذ ساعات الصباح الباكر في البوليفارد، الذي يقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمالي العاصمة، وهم يرتدون سترات بيضاء تحمل شعار السباق.

اذا قلنا ان من كان يسيء في#سباق_الالوان

سعوديات ظلمنا انفسنا؟

الي اشوفه اجنبيات وللمعلومية

اكثرمن35الف فيزا سياحيةكلهم خواجات

خلال ثلاث ايام من الوسم

غيراجانبنا فلبينو وهنود ومريكان وغيرهم

وكانوا يمثلون 96%من الفعالية

والمنصف لي تابع المقاطع يدرك هذا الشي

وفي الاخير تلزق بظهورن pic.twitter.com/mWfUiPLyXd — خالد ⭐ (@k2020KSA) October 26, 2019

وأبرزت صور متداولة عبر وسم “#سباق_الألوان” مشاهد غير لائقة في الفاعلية المختلطة والتقطت عدسات الكاميرات صورا وصفت بالخارجة بين الشباب والبنات وفجرت غضب السعوديين، الذين هاجموا النظام وهيئة الترفيه متهمين إياها بسلخ السعوديين عن دينهم وهويتهم وفق رؤية ممنهجة.

#سباق_الالوان

شفتوا الي معصبين من الصوره الي على اليمين ؟ هم نفسهم الي عاجبتهم صورة اللبنانيين الي على اليسار pic.twitter.com/d4DY2faSZN — نــ (@Na_N1n) October 26, 2019

نحتاج ذا السباق ف جدة رجعو موسم جدة الان #سباق_الالوان pic.twitter.com/oeljy9AZcX — تَخَبَّطَ (@ibra_m1) October 26, 2019

وفي هذه الفاعلية يذهب المتسابقون دون وقت وصول محدد، بينما يتم رشهم بألوان زاهية أثناء رحلتهم، ويتوقفون بشكل متكرر لالتقاط الصور قبل الوصول إلى النهاية ويحصلون على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.

#سباق_الالوان

كان يوم جميل الشباب والبنات والصغار كلهم انبسطوا اليوم في مهرجان الألوان ،وكأن الحياة الطبيعية عادة مرة اخرى لرياض بعد ماكان التشدد والانغلاق يحيط اسوارها،الحمد لله على القضاء على الصحوة وعلى المتشددين اللي حرموا المجتمع من ابسط شيء بالحياة وهو الفرح.

#سباق_الالوان pic.twitter.com/gE89ppVNV1 — نصري (@9Nasrii) October 26, 2019

وأقيم الحدث تحت اسم “أسعد 5 كيلومترات على الأرض”، خلال فعاليات موسم الرياض، بينما بلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك وفق تقديرات.