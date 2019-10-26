“شاهد” هذا ما حدث في “سباق الألوان” بأحدث موجات الترفيه وفق رؤية ابن سلمان وفجر غضب السعوديين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب عارمة، عقب تداول صور وصفت بأنها غير لائقة من فاعلية “سباق الألوان”، حيث شارك الآلاف من السعوديين والمقيمين الأجانب والسائحين الزائرين في أول مهرجان ترفيهي للألوان في العاصمة الرياض.
وتجمع آلاف الأشخاص منذ ساعات الصباح الباكر في البوليفارد، الذي يقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمالي العاصمة، وهم يرتدون سترات بيضاء تحمل شعار السباق.
وأبرزت صور متداولة عبر وسم “#سباق_الألوان” مشاهد غير لائقة في الفاعلية المختلطة والتقطت عدسات الكاميرات صورا وصفت بالخارجة بين الشباب والبنات وفجرت غضب السعوديين، الذين هاجموا النظام وهيئة الترفيه متهمين إياها بسلخ السعوديين عن دينهم وهويتهم وفق رؤية ممنهجة.
وفي هذه الفاعلية يذهب المتسابقون دون وقت وصول محدد، بينما يتم رشهم بألوان زاهية أثناء رحلتهم، ويتوقفون بشكل متكرر لالتقاط الصور قبل الوصول إلى النهاية ويحصلون على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.
وأقيم الحدث تحت اسم “أسعد 5 كيلومترات على الأرض”، خلال فعاليات موسم الرياض، بينما بلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك وفق تقديرات.