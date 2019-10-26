شاهد| منى فاروق “بطلة” الفيديوهات الجنسية تنشر صورة جديدة وتثير جدلاً!

نشرت الفنانة المصرية منى فاروق التي اتُهمت بالظهور في فيديوهات جنسية مع المخرج خالد يوسف، صورةً جديدة مع صديقٍ لها، وكانت تعليقات المتابعين “مستفزة” لها، ودفعتها للرد.

وهاجم أحدُ المعلقين منى فاروق على صورتها التي ظهرت فيها إلى جانب صديق طويل وكتبت عليها: “الطول هيبة برضو”، وأجبرها علي الرد عليه.

وقال: “يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها”.

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.