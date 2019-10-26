معالج روحاني تعرف على فتاة عبر “فيسبوك” واتفق معها وصديقتها على ممارسة الجنس.. لن تتخيلوا ما حدث له!!

كشفت تحقيقات المباحث المصرية في الجيزة تشكيلاً عصابياً يضم 4 رجال و3 سيدات، يقوم باستدراج ضحاياه من خلال السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات جنسية.

البداية كانت ببلاغ تقدم به معالج روحاني إلى أجهزة الأمن بالجيزة، مشيرا إلى تعرضه لحادث سرقة على يد مجهولين.

وفي التحقيق قال إنه تعرف على سيدة عبر “فيسبوك” طلبت منه الحضور إلى مسكنها، ومنحها جلسة روحانية بسبب إصابة زوجها بضعف جنسي.

وأضاف أنه توجه إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية لكنه فوجئ بـ4 أشخاص أجبروه على توقيع “إيصالات أمانة على بياض” واستولوا على 3 هواتف محمولة ومفتاح سيارته “سكودا” ومبلغ 6 آلاف جنيه.

وكشفت التحريات كذب رواية مقدم البلاغ، وأنه تعرف على فتاة عبر “فيسبوك” واتفق معها وصديقتها على ممارسة الجنس معهما، وتوجه إلى محل الواقعة لكنه فوجئ بوقوعه فريسة في شباك نصبتها له إحدى الفتاتين.

وبعد 72 ساعة من أعمال البحث وتتبع خط سير الشاكي توصلت المباحث إلى الشقة التي شهدت الواقعة، وتبين أن مالكنها “بائعة مناديل” مقيمة بشارع الثلاثيني.

بمرور الوقت تبين أن تشكيلا عصابيا يضم 4 رجال و3 سيدات، وراء ارتكاب الواقعة، وأن فتاتين تقومان باستدراج ضحاياهما عبر مواقع التواصل، والاتقاق على حضور الضحية شقة ملك شريكتهما الثالثة “بائعة مناديل” تتحصل على مبلغ مالي مقابل السماح لعناصر التشكيل العصابي باستخدامها في تنفيذ خططتهم الشيطانية.

وجرى ضبط المتهمين السبعة، وبتفتيش هواتفهم، تبين أنها تحوي مقاطع فيديو فاضحة التقطوها للضحية خلال ممارسته الرذيلة مع الفتاتين لابتزازه ماليا.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.