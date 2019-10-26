استدراج اشخاص لممارسة الجنس وابتززاهم -تعبيرية
استدراج اشخاص لممارسة الجنس وابتززاهم -تعبيرية
حياتنا

معالج روحاني تعرف على فتاة عبر “فيسبوك” واتفق معها وصديقتها على ممارسة الجنس.. لن تتخيلوا ما حدث له!!

كتب وطن
0

كشفت تحقيقات المباحث المصرية في تشكيلاً عصابياً يضم 4 رجال و3 سيدات، يقوم باستدراج ضحاياه من خلال السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات جنسية.

البداية كانت ببلاغ تقدم به معالج روحاني إلى أجهزة الأمن بالجيزة، مشيرا إلى تعرضه لحادث سرقة على يد مجهولين.

وفي التحقيق قال إنه تعرف على سيدة عبر “فيسبوك” طلبت منه الحضور إلى مسكنها، ومنحها جلسة روحانية بسبب إصابة زوجها بضعف جنسي.

وأضاف أنه توجه إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية لكنه فوجئ بـ4 أشخاص أجبروه على توقيع “إيصالات أمانة على بياض” واستولوا على 3 هواتف محمولة ومفتاح سيارته “سكودا” ومبلغ 6 آلاف جنيه.

وكشفت التحريات كذب رواية مقدم البلاغ، وأنه تعرف على فتاة عبر “فيسبوك” واتفق معها وصديقتها على ممارسة الجنس معهما، وتوجه إلى محل الواقعة لكنه فوجئ بوقوعه فريسة في شباك نصبتها له إحدى الفتاتين.

وبعد 72 ساعة من أعمال البحث وتتبع خط سير الشاكي توصلت المباحث إلى الشقة التي شهدت الواقعة، وتبين أن مالكنها “بائعة مناديل” مقيمة بشارع الثلاثيني.

بمرور الوقت تبين أن تشكيلا عصابيا يضم 4 رجال و3 سيدات، وراء ارتكاب الواقعة، وأن فتاتين تقومان باستدراج ضحاياهما عبر مواقع التواصل، والاتقاق على حضور الضحية شقة ملك شريكتهما الثالثة “بائعة مناديل” تتحصل على مبلغ مالي مقابل السماح لعناصر التشكيل العصابي باستخدامها في تنفيذ خططتهم الشيطانية.

وجرى ضبط المتهمين السبعة، وبتفتيش هواتفهم، تبين أنها تحوي مقاطع فيديو فاضحة التقطوها للضحية خلال ممارسته الرذيلة مع الفتاتين لابتزازه ماليا.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

تفاصيل كاملة عن الإعصار الذي سيؤثر على مصر والأردن وفلسطين .. الأرصاد تطلق هذه…

حياتنا

زوجة عربية تُجري مكالمة جنسية مع عشيقها .. زوجها دخل عليها فجأة و”غسل…

الهدهد

بعد لقاء محمد علي.. “شاهد” هذا ما قاله “مهرج السيسي” أحمد…

تقارير

“فاضح السيسي” قرر الخروج من الظل.. “نيويورك تايمز” تكشف عن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.