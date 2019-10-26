مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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وقعت في غرامه.. “شاهد” فيديو اُلتقط خلسة بين جندي لبناني ومتظاهرة يشعل مواقع التواصل

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو اُلتقط خلسة أظهر مشهدا حميميا بين من الجيش الذي يؤمن الاحتجاجات ومتظاهرة في ساحة التظاهر.

وبحسب المقطع يظهر التشكيل الأمني الذي يضم الجندي والفتاة تجلس مع المتظاهرين خلف الأمن وتمسك بيد العسكري الذي وقعت في غرامه وأعطاها يده من الخلف حتى لا يراه أحد في مشهد أثار الجدل بين النشطاء.

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وعلى أصداء هتافات “كلن يعني كلن” قامت الفتاة بالإمساك بيد العسكري وهي تبتسم وتنظر إلى الكاميرا، فيما هاجم البعض هذا الفعل واصفينه بـ”الفعل الفاضح”، وأن ما فعله العسكري لا يجوز أثناء عمله وارتدائه زي الشرطة، بينما برر آخرون ما قاما به، مشيرين إلى أن العسكري مواطن ومن حقه أن يحب وكذلك الفتاة.

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وتستمر التظاهرات في للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين برحيل النظام نتيجة التدهور الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة، وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة عدة إجراءات إصلاحية إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الشارع مطالبين برحيل الحكومة.

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