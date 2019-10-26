“ضربني وبكى سبقني واشتكى”.. “شاهد” السفير اليمني في مصر يصفع مندوب بلاده بالجامعة العربية على وجهه

شهد لقاء بين السفير اليمني في مصر، محمد مارم، والمندوب اليمني في جامعة الدول العربية محمد معوضة، عراك وصفع متبادل في أحد فنادق القاهرة، وهو الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بين اليمنيين.

وأظهر مقطع جرى تداوله على نطاق واسع، رصدته كاميرات المراقبة داخل الفندق، عراك بين السفير اليمني والمندوب في جامعة الدول العربية، حيث باشر السفير بصفع الأخير أمام مرافقيه، الامر الذي دفع المندوب إلى رد الصفعة بالمثل إلى السفير اليمني، قبل أن يتدخل مرافقوهما لتهدئة الأمور.

سفير #اليمن في #القاهرة محمد مارم يلطم محمد معوضه المندوب اليمني في #جامعة_الدول_العربية؛ ومعوضه ما قصر؛ فعل له ملطام لما طاير النظارات؛ شفتم على شرعية فضيحة يقودها المعتوه هادي واللص علي محسن. pic.twitter.com/I5Cd1fDDT4 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 25, 2019

وكان سفير اليمن في جمهورية مصر العربية، محمد مارم، قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً من خلال استبعاد منحة دراسية لإحدى طالبات أوائل الثانوية العامة في اليمن، ومنحها لطالب آخر وهو نجل أحد أصدقائه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأثار هذا التصرف، سخط عارم في الأوساط اليمنية، مطالبين بسرعة التحقيق مع مارم، وإقالته من منصبه في سفارة اليمن بالقاهرة.

وسارع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى احتواء الموقف بتوجيه وزارتي التعليم العالي والخارجية بسرعة استكمال اجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي.

وبحسب وثيقة حصل عليها “رأي اليمن”، فإن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أيضا سرعة فتح تحقيق مع السفارة والملحقية الثقافية في القاهرة، وسرعة استكمال اجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي.