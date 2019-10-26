بين الراقصات والمطربات.. “شاهد” تظاهرات لبنان تحولت لساحات استعراض وإليسا تنافس هيفاء وهبي في الميدان

تحولت ساحات المظاهرات في لبنان على ما يبدو إلى ساحات استعراض من قبل الراقصات والفنانات وصارت وسيلة متبعة للفت الأنظار.

وبعد تغريدات هيفاء وهبي المفاجئة عن الاحتجاجات ومعارضتها الحكومة فيما وصفه ناشطون بأنه ركوب للموجة بعدما ارتفعت، وكذلك ظهور عدد من الراقصات والفنانات في ساحة التظاهر لإثارة الأنظار ها هي الفنانة إليسا تدخل على الخط هي الأخرى وقررت زيادة المنافسة والانتقال من تويتر إلى ساحات التظاهر لزيادة الشو الإعلامي، بحسب وصف النشطاء.

وتواجدت إليسا في ساحة الشهداء وسط بيروت اليوم، للمشاركة في التظاهرات، التي يقوم بها الشعب اللبناني احتجاجا على فرض الحكومة لضرائب جديدة.

وظهرت إليسا في الصور والفيديو، وهي حاملة لعلم لبنان وتسير وسط التظاهرات.

وأعربت إليسا خلال مشاركتها المظاهرات، عن فخرها بشعبها الذي تخطى كل الحدود الطائفية، وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب “الجوع” الذي سببه السياسيون للناس.

وقالت إن الناس في لبنان “تعبت”، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى “الجوع” والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

وطالبت إليسا خلال مقابلة تلفزيونية، رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، بتقديم استقالته هو وحكومته.

أقرأ أيضاً: “خلعت ملابسها وحُملت على الأكتاف”.. هذه حقيقة فيديو الفتاة العارية في لبنان الذي أثار غضباً واسعاً ولكن هذا مصدره

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

أقرأ أيضاً: وقعت في غرامه.. “شاهد” فيديو اُلتقط خلسة بين جندي لبناني ومتظاهرة يشعل مواقع التواصل

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعا.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8