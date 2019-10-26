استقالة حكومة الحريري خلال 48 ساعة.. صحيفة سعودية محسوبة على النظام تكشف ما يدور خلف الكواليس

فجرت صحيفة “عكاظ” السعودية المحسوبة على النظام وولي العهد محمد بن سلمان مفاجأة خاصة بالأحداث في لبنان، وقالت إن حكومة الحريري ستقدم استقالتها خلال 48 ساعة.

الصحيفة السعودية نقلت عن مصادر لم تسمها أن الحريري سيشكل حكومة جديدة مؤلفة من 14 وزيرًا، والتي لن تضم أيًا من وزراء الحكومة الحالية.

“ولن تشمل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وزير الخارجية جبران باسيل، أو وزير الداخلية ريا الحسن، ولكن ستقتصر على الوزراء التكنوقراط، الذين سيكونون قادرين على استعادة الثقة الداخلية والخارجية”، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأضافت عكاظ نقلًا عن مصادرها التأكيد أن “جميع الأطراف وافقت على هذا التغيير، شريطة السماح للمواطنين بالتظاهر في الساحات بعد استقالة الحكومة، مع ضمان فتح جميع الطرق، وخاصة الطرق الرئيسية”.

وترتبط عائلة الحريري وتيار المستقبل الذي تقوده، بالسعودية، ويمتلك الحريري الجنسيتين السعودية واللبنانية.

ولليوم العاشر على التوالي، تشهد عدة مدن في لبنان احتجاجات واعتصامات ضد اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة، بما في ذلك زيادة الضرائب على القيمة المضافة (للبضائع)، ولا سيما فرض 20 سنتًا في اليوم (أي ما يعادل 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا) على مكالمات واتساب، وتطبيقات الهواتف الذكية الأخرى.

لكن الحكومة تراجعت فيما بعد عن فرض الضرائب الجديدة، ثم تطورت الاحتجاجات للتنديد بالفساد على نطاق واسع، داعيةً إلى الإطاحة بالنظام الطائفي الحالي وعقد انتخابات برلمانية مبكرة.

وشلت هذه الاحتجاجات الشعبية البلاد، من خلال الاستمرار في إغلاق البنوك والمدارس والجامعات، مع قطع الطرق الرئيسية في البلاد.