فيصل القاسم يوجّه هذه النصيحة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

وجّه الاعلامي السوري والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم نصحيةً للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد.

وقال “القاسم” في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “نصيحة للرئيس التونسي الجديد: خفف من غلوائك القومجية والوطنجية السافرة..وابتعد عن التصريحات الشعبوية وتعلم من بتوع الشعارات الفارغة الذين سبقوك…”.

وتابع قائلاً: “حاول أن توفر للشعب التونسي أساسيات الحياة المطلوبة وقم بتحسين وضعه الاقتصادي قبل أن تناطح الصهيونية والامبريالية وتطالب بتحرير فلسطين”.

نصيحة للرئيس التونسي الجديد: خفف من غلوائك القومجية والوطنجية السافرة..وابتعد عن التصريحات الشعبوية وتعلم من بتوع الشعارات الفارغة الذين سبقوك…حاول أن توفر للشعب التونسي أساسيات الحياة المطلوبة وقم بتحسين وضعه الاقتصادي قبل أن تناطح الصهيونية والامبريالية وتطالب بتحرير فلسطين. — فيصل القاسم (@kasimf) October 25, 2019

والأربعاء الماضي أدّى قيس سعيّد، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد.

وقال في كلمته بعد أداء اليمين: “ستبقى تونس منتصرة لكل القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين، والحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم الكثيرون، لأن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة في سجلاّت الملكية العقارية، بل ستبقى في وجدان أحرار تونس”.

وأوضح سعيّد أن “هذا الموقف ليس ضد اليهود فقد حميناهم في تونس عندما كانوا ملاحقين، بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية، وآن الأوان للإنسانية جمعاء أن تضع حدا لهذه المظلمة التي تتواصل لأكثر من قرن”.