وهي “لم تشنّ الحرب ولم تدمّر اليمن”.. ماذا قال صحفي عن مساعدات سلطنة عمان لليمنيين؟؟

اشاد صحفي وناشط يمني بالمساعدات التي قدمتها سلطنة عمان للجرحى اليمنيين، منتقداً في الوقت ذاته السعودية والإمارات.

وقال الصحفي عبدالجبار الجريري في تغريدة له عبر “تويتر”: “المساعدات التي قدمتها سلطنة عمان للجرحى اليمنيين أكثر من مساعدات السعودية والإمارات التي حصلوا عليها الجرحى اليمنيين، هذا وسلطنة عمان لم تشن الحرب ولم تستعرض عضلاتها ولم تتسبب في دمار اليمن”.

المساعدات التي قدمتها سلطنة عمان للجرحى اليمنيين أكثر من مساعدات السعودية والإمارات التي حصلوا عليها الجرحى اليمنيين، هذا وسلطنة عمان لم تشن الحرب ولم تستعرض عضلاتها ولم تتسبب في دمار اليمن. #التحالف_العربي_يخذل_جرحانا pic.twitter.com/Uv9DK6e6IY — عبدالجبارعوض الجريري (@Abduljbbar73383) October 24, 2019

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ” تخيلوا أن التحالف العربي لم يقدم المساعدة اللازمة للجرحى ثم تتحدث دول التحالف أنها جاءت لإنقاذ اليمن!”.

تخيلوا أن التحالف العربي لم يقدم المساعدة اللازمة للجرحى ثم تتحدث دول التحالف أنها جاءت لإنقاذ اليمن! #التحالف_العربي_يخذل_جرحانا — عبدالجبارعوض الجريري (@Abduljbbar73383) October 24, 2019

وأكد أنّ “دولة الإمارات هي العدو الحقيقي للشعوب العربية فاحذروها”.

دولة الإمارات هي العدو الحقيقي للشعوب العربية فاحذروها.#الامارات — عبدالجبارعوض الجريري (@Abduljbbar73383) October 24, 2019

ومنذ بدء الحرب التي شنّها التحالف السعودي الاماراتي على اليمن، استقبلت سلطنة عمان مئات المصابين اليمنيين وقدّمتهم العلاج لهم في مستشفياتها، وساهمت في نقل آخرين للعلاج خارج السلطنة.