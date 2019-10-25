جرحى يمنيون تلقوا مساعدات عمانية
جرحى يمنيون تلقوا مساعدات عمانية
الهدهد

وهي “لم تشنّ الحرب ولم تدمّر اليمن”.. ماذا قال صحفي عن مساعدات سلطنة عمان لليمنيين؟؟

كتب وطن
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اشاد صحفي وناشط يمني بالمساعدات التي قدمتها للجرحى اليمنيين، منتقداً في الوقت ذاته والإمارات.

وقال الصحفي عبدالجبار الجريري في تغريدة له عبر “تويتر”: “المساعدات التي قدمتها سلطنة عمان للجرحى اليمنيين أكثر من مساعدات السعودية والإمارات التي حصلوا عليها الجرحى اليمنيين، هذا وسلطنة عمان لم تشن الحرب ولم تستعرض عضلاتها ولم تتسبب في دمار ”.

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ” تخيلوا أن التحالف العربي لم يقدم المساعدة اللازمة للجرحى ثم تتحدث دول التحالف أنها جاءت لإنقاذ اليمن!”.

وأكد أنّ “دولة الإمارات هي العدو الحقيقي للشعوب العربية فاحذروها”.

ومنذ بدء الحرب التي شنّها التحالف السعودي الاماراتي على اليمن، استقبلت سلطنة عمان مئات المصابين اليمنيين وقدّمتهم العلاج لهم في مستشفياتها، وساهمت في نقل آخرين للعلاج خارج السلطنة.

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