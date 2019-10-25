“شاهد” جُمعة دموية في العراق .. المتظاهرون العزّل قوبلوا بالرصاص والقنابل

قُتل متظاهران عراقيان وأصيب أكثر من 900 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد الجمعة، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اصابة 68 منتسبا من القوات الأمنية في التظاهرات.

📸متظاهرون يحاولون دخول #المنطقة_الخضراء والأمن العراقي يقمعهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأنباء عن 15 إصابة على الاقل حتّى اللحظة. #العراق🇮🇶 pic.twitter.com/JMpzX2RU29 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 25, 2019

ومنذ ساعات الصباح الأولى يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب. لكن قوات الأمن قابلت ذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية، حسب شهود عيان.

💥عاجل| "عناصر ملثمة بلباس اسود يستهدفون المتظاهرين" .. مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 30 بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع في #بغداد .#وطن⬅https://t.co/UsBD3OnjeQ pic.twitter.com/IXrr14QkYC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 25, 2019

وقال مسؤول في دائرة صحة بغداد، لوكالة الأناضول، إن “مستشفيات العاصمة استقبلت نحو 100 جريح من المتظاهرين”، موضحا أن “أغلب الاصابات جراء عيارات نارية ومطاطية”.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “جميع الكوادر الطبية في حالة استنفار في جميع المستشفيات”.

📸بالرصاص الحي .. لحظة بدء استهداف المتظاهرين العراقيين في العاصمة #بغداد ما أدّى لمقتل متظاهر وإصابة مراسل صحفي بجروح خطيرة وعشرات حالات الإختناق بالغاز المسيل للدموع [حتى اللحظة].#العراق🇮🇶#وطن⬅https://t.co/UsBD3OnjeQ pic.twitter.com/ku2ZQadRte — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 25, 2019

فيما أكد مسؤول آخر بدائرة صحة بغداد، استقبال جثماني قتيلين من المتظاهرين حتى الآن.

وأفاد شهود عيان أن متظاهرين أضرموا النيران، في مقر لأحد الأحزاب ومقر آخر تابع لأحد ميلشيات “الحشد الشعبي”، خلال احتجاجات في محافظة المثنى جنوبي العراق.

📸مقتل 2 وعشرات المصابين .. الأمن العراقي يستهدف بشكل مباشر بالرصاص الحي والقنابل المتظاهرين العزل قرب بوابة #المنطقة_الخضراء في العاصمة العراقية #بغداد🇮🇶#وطن⬅https://t.co/UsBD3OnjeQ pic.twitter.com/BUNAN2Xber — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 25, 2019

وأوضح الشهود، لـ”الأناضول”، أن متظاهرين في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى أضرموا النيران في مقر “تيار الحكمة” الذي يتزعمه السياسي البارز عمار الحكيم، إضافة إلى مقر لميلشيا “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي المدعومة من إيران والمنضوية ضمن “الحشد الشعبي”.

وأضافوا أن الاحتجاجات متواصلة في السماوة، بمشاركة المئات، وهناك مخاوف من أن يقدم المتظاهرون على حرق مقرات حزبية أخرى.

والتظاهرات في المثنى جزء من احتجاجات أوسع تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد”.

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.