“فيديو” مشهد مرعب من العراق .. سيارة تقتحم صفوف المتظاهرين وتدهس عدداً منهم

وثّق متظاهر عراقي مساء الجمعة فيديو صادم لسيارة تقتحم صفوف المتظاهرين في مدينة البصرة، وتدهس عدداً منهم

ولم يتسنَ معرفة عدد المصابين في حادثة الدهس ولا طبيعة الإصابات.

دهس المتظاهرين من قبل جهات غير معلومة

يااحرار العالم شباب العراق يتعرض الى ابادة جماعية 💔#نازل_اخذ_حقي pic.twitter.com/rYl6LSL9Ko — Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 25, 2019

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، مقتل 21 متظاهراً وإصابة 1779 آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وقالت المفوضية؛ وهي مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان، إن الضحايا سقطوا في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وعناصر حماية المقرات الحزبية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

وأوضحت في بيان، أن “8 قتلى سقطوا في بغداد، و6 في محافظة ميسان، و6 آخرين في محافظة ذي قار، ومتظاهر في محافظة المثنى”.

وأضافت أن “عدد الجرحى والمصابين بلغت فقط في بغداد 1493 بينهم عناصر أمن، و286 موزعة على محافظات ذي قار وواسط والمثنى والبصرة والديوانية”، مشيرة أن “أغلب الإصابات ناتجة عن طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي”.

ولفتت المفوضية إلى “حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكومياً ومقرات حزبية، في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل”، جنوبي البلاد.

وكان مصدر أمني عراقي ذكر في وقتٍ سابق الجمعة، أن متظاهرين حاولوا اقتحام مقر عصائب أهل الحق، في الناصرية، إلا أن مسلحي الفصيل فتحوا النيران من أسلحة رشاشة عليهم، ما ادى لمقتل 5 متظاهرين وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح.

“عصائب أهل الحق”، فصيل شيعي يتزعمه قيس الخزعلي، المقرب من إيران، وهو أحد فصائل الحشد الشعبي الشيعية.