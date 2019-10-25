بيروت .. فضيحة جنسية لمذيع مع أرملة تكبره سناً!!

نشر موقع “الفن” فضيحة جنسية لمذيع قال انه يعمل في محطة اخبارية معروفة مع أرملة تكبره سناً.

وقال إنّ المذيع –لم يُذكر اسمه- وقع في حب أرملة تعيش وسط عائلة سياسية مرموقة، وقد دخلت الاخيرة بكل عواطفها وأموالها ونفوذها لدعم الشاب الثلاثيني الذي استفاد من كرم حبيبته وغيّر سيارته وترك منزل أسرته ليعيش في بيت فخم يقع بالقرب من العاصمة بيروت.

ووفقاً للموقع فإنّ المذيع المطالب بالحريات، يستمد قوته المالية من الحبيبة، التي تبلغ من العمر 45 عاماً، وتشعر بحاجة ملحة للعاطفة والحب حتى لو كان على حساب إستقرارها المادي، خصوصاً أنها تقول أمام بعض المقربين منها، إن الاعلامي بجيد التعامل معها معنوياً وجنسياً.