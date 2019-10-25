تعميد خليجي في كنيسة
تعميد خليجي في كنيسة
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خليجي يخرج من الإسلام ويعتنق المسيحية .. “شاهد” لحظة “تعميده” في كنيسة!!

كتب وطن
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تسبب تحوّل شاب خليجي قال ناشطون انه سعودي الجنسية ويُدعى “” من الإسلام الى في ضجة كبيرة بمواقع التواصل. 

 

وظهر “العتيبي” في فيديو داخل إحدى الكنائس -لم يُعرف مكانها- ليتمّ “تعميده” وفق الطقوس المسيحية ، وسط تصفيق وصراخ الحاضرين .

ورآى مغرّدون أنّ خروج الشاب “العتيبي” من الإسلام وتحوّله الى المسيحية لا يضر الإسلام ولا ينقص منه شيء، داعين له بالهداية.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو والمعلومات التي نشرها ناشطون بشأنه.

 

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  1. زائر يقول

    للاسف الظلم و مرارة الحال اكبر دافع للاحاد وهناك ملايين الحدوا و تركوا اركان الاسلام بهدوء و الحالات في ازدياد

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  2. فهد يقول

    وماذا يضر الاسلام سواء بقى على الاسلام ام ارتد عن الاسلام ، جهنم يوم تقول هل من مزيد هل من مزيد

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  3. قندرتي تاج راس ال سعود يقول

    فاين عمل رائع يالا ..نقص كلب من ديار العربان،مبروك عليك الماء الذي يغلي في البطون.استغرب من الذين يدعون له بالهدايه اذا هو اختار طريق جهنم وبئس المصير وانتم شو دخلكم؟

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  4. عبدالعزيز يقول

    اللهم يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلوبنا على دينك و طاعتك.
    اللهم اقبضنا إليك غير خزايا و لا مفتونين.
    اللهم رده و رد شباب المسلمين إليك ردآ جميلآ

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