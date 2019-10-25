خليجي يخرج من الإسلام ويعتنق المسيحية .. “شاهد” لحظة “تعميده” في كنيسة!!

تسبب تحوّل شاب خليجي قال ناشطون انه سعودي الجنسية ويُدعى “بندر العتيبي” من الإسلام الى المسيحية في ضجة كبيرة بمواقع التواصل.

وظهر “العتيبي” في فيديو داخل إحدى الكنائس -لم يُعرف مكانها- ليتمّ “تعميده” وفق الطقوس المسيحية ، وسط تصفيق وصراخ الحاضرين .

ورآى مغرّدون أنّ خروج الشاب “العتيبي” من الإسلام وتحوّله الى المسيحية لا يضر الإسلام ولا ينقص منه شيء، داعين له بالهداية.

جاتن قشعريره الله يرده للإسلام رداً جميلا والله يهديه يارب — ساره (@u6G8O2RXAWtXdRU) October 24, 2019

الحمدلله الذي عافانا من ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا،،نسال الله السلامه — روايه مبعثره (@fiafe_3) October 25, 2019

الدنيا في دبور نسأل الله العفو والسلامه

سيعود الإسلام غريب كبدايته الله يقبضنا مسلمين ويثبتنا على الدين حتى نلقاه — فيصل النفيعي (@sredag44) October 25, 2019

الله غني عنه وعن كل من في الأرض والسماء . — سبحان الله (@ahmad___m1) October 25, 2019

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو والمعلومات التي نشرها ناشطون بشأنه.