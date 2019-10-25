خليجي يخرج من الإسلام ويعتنق المسيحية .. “شاهد” لحظة “تعميده” في كنيسة!!

تسبب تحوّل شاب خليجي قال ناشطون انه سعودي الجنسية ويُدعى “بندر العتيبي” من الإسلام الى المسيحية في ضجة كبيرة بمواقع التواصل.
وظهر “العتيبي” في فيديو داخل إحدى الكنائس -لم يُعرف مكانها- ليتمّ “تعميده” وفق الطقوس المسيحية ، وسط تصفيق وصراخ الحاضرين .
ورآى مغرّدون أنّ خروج الشاب “العتيبي” من الإسلام وتحوّله الى المسيحية لا يضر الإسلام ولا ينقص منه شيء، داعين له بالهداية.
ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو والمعلومات التي نشرها ناشطون بشأنه.
للاسف الظلم و مرارة الحال اكبر دافع للاحاد وهناك ملايين الحدوا و تركوا اركان الاسلام بهدوء و الحالات في ازدياد
وماذا يضر الاسلام سواء بقى على الاسلام ام ارتد عن الاسلام ، جهنم يوم تقول هل من مزيد هل من مزيد
فاين عمل رائع يالا ..نقص كلب من ديار العربان،مبروك عليك الماء الذي يغلي في البطون.استغرب من الذين يدعون له بالهدايه اذا هو اختار طريق جهنم وبئس المصير وانتم شو دخلكم؟
اللهم يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلوبنا على دينك و طاعتك.
اللهم اقبضنا إليك غير خزايا و لا مفتونين.
اللهم رده و رد شباب المسلمين إليك ردآ جميلآ