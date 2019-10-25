“شاهد” العراق .. كيف انتقم متظاهرون غاضبون من مسؤول “عصائب أهل الحق” وشقيقه وهما داخل سيارة إسعاف؟

تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو قالوا إنّه يُظهر لحظات ما قبل مقتل مدير مكتب حركة “عصائب أهل الحق”، وشقيقه في محافظة ميسان العراقية على يد محتجين غاضبين.

ويُظهر الفيديو هجوم المتظاهرين الغاضبين على مركبة اسعاف بعدما أوقفوها، حيث قال ناشطون إن من كان بداخلها مدير مكتب حركة “عصائب أهل الحق”، وسام العلياوي وشقيقه عصام .

وذكروا انّ المتظاهرين أوقفوا مركبة الإسعاف للثأر من “العلياوي” بعد مقتل وإصابة عدد منهم على يد عناصره، فحاول شقيقه عصام منعهم، لكنّهم تمكنوا من إخراجهما من السيارة وقتلهما.

أما الحركة وهي (أحد فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران) في بيان، فقد أعلنت مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان وشقيقه، “جراء هجوم مسلح على مقرها”. إلا أن مصدرا أمنيا فضل عدم نشر اسمه، اكد لوكالة “الأناضول” التركية، أن الشقيقين “العلياوي” قتلا على يد محتجين غاضبين.

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وأوضح المصدر أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مقر العصائب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بغية إضرام النيران فيه إلا أن مسلحي الحركة فتحوا نيران أسلحة رشاشة عليهم ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

وأضاف أن بعض المحتجين ردوا بإطلاق النار على مقر العصائب ما أدى لمقتل العلياوي وشقيقه.

من جانبه، قال مصدر طبي في محافظة ميسانإن 9 محتجين قتلوا في المحافظة وأصيب نحو 100 آخرين بجروح جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم اقتحام مقر حركة عصائب أهل الحق بالعمارة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) مقتل 30 متظاهرا وإصابة ٢٣١٢ آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ووثقت المفوضية حرق وإلحاق الأضرار بـ 50 مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل .

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى يوم الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد”.

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