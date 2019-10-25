“صدام اطلع .. صارت هيتة” .. “شاهد” المتظاهرون يهتفون لصدام حسين ويتحسرّون على أيامه

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مساء الجمعة، فيديو للتظاهرات التي شهدتها مدينة العمارة الجنوبية، وفيه هتف المتظاهرون للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وهتف المتظاهرون بعبارة: “صدام اطلع .. صارت هيتة” في إشارة للفوضى التي تلت إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

متظاهرون في مدينة #العمارة الجنوبية يهوسون "صدام اطلع .. صارت هيتة" في إشارة للفوضى التي تلت سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. pic.twitter.com/u1Afvg2DCb — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) October 25, 2019

و أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) مقتل 30 متظاهرا وإصابة ٢٣١٢ آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ووثقت المفوضية حرق وإلحاق الأضرار بـ 50 مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل .