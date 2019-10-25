صدام حسين
صدام حسين
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“صدام اطلع .. صارت هيتة” .. “شاهد” المتظاهرون يهتفون لصدام حسين ويتحسرّون على أيامه

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مساء الجمعة، فيديو للتظاهرات التي شهدتها مدينة الجنوبية، وفيه هتف المتظاهرون للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وهتف المتظاهرون بعبارة: “صدام اطلع .. صارت هيتة” في إشارة للفوضى التي تلت إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

و أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) مقتل 30 متظاهرا وإصابة ٢٣١٢ آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ووثقت المفوضية حرق وإلحاق الأضرار بـ 50 مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل .

عاجل مفوضية حقوق الانسان توثق: ١-ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ( ٣٠ ) شهيد في…

Posted by ‎المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق‎ on Friday, October 25, 2019
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